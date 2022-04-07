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Члены СПЧ просят депутатов обсудить поправки в закон о СМИ

Они считают, что ликвидировать медиа за нарушения закона не обязательно
Анастасия Курилова
Члены СПЧ просят депутатов обсудить поправки в закон о СМИ / Евгений Разумный / Ведомости

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) выступила с критикой поправок, позволяющих по решению Генпрокуратуры блокировать и ликвидировать СМИ. «Мы на заседании комиссии приняли заявление, которое будет направлено в Госдуму и Совет Федерации», – сообщил «Ведомостям» ее председатель Павел Гусев. В тексте документа («Ведомости» с ним ознакомились) депутатам и сенаторам предлагают провести встречу «для детального разъяснения позиции представителей медиасообщества [по поводу законопроекта]».

Внесенные 6 апреля в Госдуму поправки члены СПЧ считают «неуместными». Гусев, в частности, опасается, что внесенные поправки создадут проблему «для руководителей СМИ и для государства в целом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных