Члены СПЧ просят депутатов обсудить поправки в закон о СМИ

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) выступила с критикой поправок, позволяющих по решению Генпрокуратуры блокировать и ликвидировать СМИ. «Мы на заседании комиссии приняли заявление, которое будет направлено в Госдуму и Совет Федерации», – сообщил «Ведомостям» ее председатель Павел Гусев. В тексте документа («Ведомости» с ним ознакомились) депутатам и сенаторам предлагают провести встречу «для детального разъяснения позиции представителей медиасообщества [по поводу законопроекта]».