Конституционный суд разрешил требовать бессрочной выплаты пенсии

Понеделков с 1982 по 1997 г. проходил службу на космодроме Байконур. Назначенную ему в 1997 г. пенсию он получал до 2006 г., но затем из-за жизненных трудностей снимать деньги с карты перестал. Через 10 лет он обратился с заявлением в банк (АО «Фондсервисбанк»), чтобы получить накопленные деньги, но получил отказ. После обращения в военный комиссариат Байконура (т. е. прошлое место службы) Понеделков получил накопления лишь за последние три года, а невыплаченная сумма составила около 2,5 млн руб.