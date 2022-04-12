Конституционный суд разрешил требовать бессрочной выплаты пенсии

Конституционный суд разрешил требовать бессрочной выплаты пенсииРешение принято по жалобе военного с Байконура
Конституционный суд (КС) запретил прекращать начисление пенсии россиянам, если она не снята с банковского счета. Такое решение было принято при рассмотрении дела пенсионера Вооруженных сил Павла Понеделкова. При рассмотрении его жалобы на нормы законов «О трудовых пенсиях» и «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» КС определил, что они не могут ограничивать сроки снятия пенсии с банковских карт шестимесячным сроком и считать ее после этого неполученной.
Понеделков с 1982 по 1997 г. проходил службу на космодроме Байконур. Назначенную ему в 1997 г. пенсию он получал до 2006 г., но затем из-за жизненных трудностей снимать деньги с карты перестал. Через 10 лет он обратился с заявлением в банк (АО «Фондсервисбанк»), чтобы получить накопленные деньги, но получил отказ. После обращения в военный комиссариат Байконура (т. е. прошлое место службы) Понеделков получил накопления лишь за последние три года, а невыплаченная сумма составила около 2,5 млн руб.
В жалобе он указывал, что «законом не предусмотрена обязанность пенсионера непременно снимать свои накопления со счета в банке».
КС в своем постановлении отметил, что основным способом получения пенсий сейчас является ее перечисление на карту. Уже с момента зачисления суммы на счет пенсия считается не только выплаченной, но и полученной, а потому в этом случае возникновение факта длительного неполучения пенсии в принципе невозможно, указал КС. Из-за этого отсутствие активных действий получателя выплат не может ограничивать его право на пенсионное обеспечение и расцениваться как отказ от него.
Ранее на стороне пенсионера Понеделкова выступил полпред президента в КС, бывший министр юстиции Александр Коновалов, писали «Ведомости». По его мнению, приостановление и прекращение соцвыплат может применяться лишь для контроля за «целевым расходованием средств», если деньги выдаются дома на руки пенсионерам. Но если средства зачисляются на банковскую карту, нужно учитывать нормы Гражданского кодекса (ГК), отметил Коновалов: по ГК кредитная организация не может расторгать договор с гражданином, на счете которого есть сбережения.
У пенсионера, получающего средства на карту, формулируются «законные ожидания, что ему не требуется посещать кредитную организацию и совершать какие-либо банковские операции для сохранения имущественных прав на регулярно поступающие и находящиеся на счете денежные средства», отметил Коновалов.
А полпред Госдумы в КС депутат Юрий Петров писал в своем заключении, что обжалуемые нормы закона, предусматривающие приостановку и прекращение выплаты пенсии при ее неполучении гражданином, принимали при других обстоятельствах: в 2002 г. единственным способом получения пенсии была ее доставка на дом. В 2009 г. зачислять социальные выплаты разрешили на банковские карты. И законодатель полагал, что зачисление пенсии на банковский счет будет рассматриваться как фактическое получение пенсии вне зависимости от дальнейших действий гражданина, писал Петров в заключении.
Защитил КС и право пенсионеров на требование недополученной пенсии через суд. КС указал, что если выплата пенсии была приостановлена, а затем прекращена, гражданину должна предоставляться возможность получения всей невыплаченной суммы.
Партнер Grata International Михаил Герман отмечает, что КС применил положения Приложения № 1 к Европейской конвенции о правах человека и основных свободах. Они прямо запрещают лишение граждан их имущества, в данном случае пенсионных выплат.
Своим решением, отмечает Герман, КС также фактически запретил органам исполнительной власти контролировать данные о движении денежных средств на счетах пенсионеров: «Такая правовая позиция расширила возможности пенсионеров по защите своих прав и законных интересов».