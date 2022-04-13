Губернаторы примут участие в отборе тем фундаментальных исследований

До 18 апреля Минобрнауки по новой процедуре направит темы фундаментальных научных исследований в наблюдательные советы научно-образовательных центров (НОЦ), которые возглавляются губернаторами. Главы регионов впервые примут участие в рассмотрении перспективных научных тем на 2023 г. Распоряжение о смене процедуры ранее подписал министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Это будет пилотный проект для 35 регионов, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. В нем будут участвовать только подведомственные Минобрнауки организации, которые входят в 15 НОЦ мирового уровня, созданных в России за последние три года. Сейчас они объединяют в себе 86 вузов и 96 научных организаций.