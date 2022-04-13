Губернаторы примут участие в отборе тем фундаментальных исследований

Губернаторы примут участие в отборе тем фундаментальных исследованийВ регионах считают, что ученые смогут сразу работать под потенциальный заказ
До 18 апреля Минобрнауки по новой процедуре направит темы фундаментальных научных исследований в наблюдательные советы научно-образовательных центров (НОЦ), которые возглавляются губернаторами. Главы регионов впервые примут участие в рассмотрении перспективных научных тем на 2023 г. Распоряжение о смене процедуры ранее подписал министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Это будет пилотный проект для 35 регионов, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. В нем будут участвовать только подведомственные Минобрнауки организации, которые входят в 15 НОЦ мирового уровня, созданных в России за последние три года. Сейчас они объединяют в себе 86 вузов и 96 научных организаций.
К нынешнему порядку утверждения тем фундаментальных исследований добавляется еще один этап – рассмотрение на заседаниях наблюдательных советов НОЦ, объяснил Фальков. По его словам, совет сможет оценить предлагаемые тематики, их соответствие программе деятельности НОЦ, проанализировать, насколько они соотносятся с социально-экономическими потребностями региона в условиях санкций. Наблюдательный совет дает рекомендации, которые будут служить дополнительным маркером при принятии решения о финансировании исследований, сказал министр.
НОЦ являются одним из ключевых инструментов регионального развития, считает Фальков. После изучения на набсоветах НОЦ темы будут направлены на экспертизу в Российскую академию наук (РАН): «Конечное решение [о поддержке исследований] принимается Минобрнауки на основании рекомендаций наблюдательных советов и РАН». Финансирование фундаментальных исследований ведет Минобрнауки, оно же следит за результатами деятельности НОЦ: при их отсутствии центрам может грозить лишение статуса.
Например, в Нижегородской области работает НОЦ «Техноплатформа 2035», в Пермском крае – НОЦ «Рациональное недропользование», в Якутии и на Камчатке – НОЦ «Север: территория устойчивого развития». НОЦ «Инженерия будущего» объединяет ученых Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей и Мордовии и т. д.
Участие губернаторов в отборе тем приведет к тому, что темы фундаментальных исследований сузятся до ориентации на проблемы региона, говорит исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов: «Ранее возникала ситуация оторванности выполняемых работ от интересов реального сектора экономики и региональной повестки». Теперь такого разрыва не будет, считает он.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ориентация исследований на регионы «оставит место для академической свободы». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев указал, что стратегия Урала как индустриального центра страны – это усиление связки «образование – наука –производство». А губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что новый механизм формирования тем позволит ученым из НОЦ сразу работать под потенциальный заказ.
Комментарии глав регионов были предоставлены пресс-службой Минобрнауки. «Ведомости» направили запросы в администрации губернаторов.
Вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечает, что без специальных компетенций с тематикой фундаментальных исследований не разобраться: «Не представляю, как губернаторы будут знакомиться с этими бумагами». По его словам, было бы разумнее, если бы губернаторы делали запрос [в РАН] на исследования для регионов с финансированием, а в академии могли бы предложить научные группы для выполнения таких исследований». Сейчас же, опасается он, все сведется к дополнительным бумагам и регулированию.