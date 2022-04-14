Лучшие системы общественного транспорта нашли в Казани и Екатеринбурге

Эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ выявили лучшие системы пассажирского транспорта: такие оказались в Казани, Екатеринбурге, Новокузнецке, Новосибирске, Ижевске, Перми и Нижнем Новгороде. Худшие – в Махачкале, Благовещенске, Якутске, Нальчике, Воронеже, Тольятти, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Твери, Курске, Орле и Тюмени. Об этом говорится в исследовании «Транспортные системы городов России. Современное состояние и перспективы развития», с которым ознакомились «Ведомости». Эксперты анализировали состояние общественного транспорта в 50 городах с населением от 145 000 до 1,6 млн жителей. Москва и Санкт-Петербург в расчет не брались.