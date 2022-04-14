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Лучшие системы общественного транспорта нашли в Казани и Екатеринбурге

Свое исследование представил Институт экономики транспорта НИУ ВШЭ
Елена Мухаметшина
Лучшие системы общественного транспорта нашли в Казани и Екатеринбурге / Роман Кручинин / РИА Новости

Эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ выявили лучшие системы пассажирского транспорта: такие оказались в Казани, Екатеринбурге, Новокузнецке, Новосибирске, Ижевске, Перми и Нижнем Новгороде. Худшие – в Махачкале, Благовещенске, Якутске, Нальчике, Воронеже, Тольятти, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Твери, Курске, Орле и Тюмени. Об этом говорится в исследовании «Транспортные системы городов России. Современное состояние и перспективы развития», с которым ознакомились «Ведомости». Эксперты анализировали состояние общественного транспорта в 50 городах с населением от 145 000 до 1,6 млн жителей. Москва и Санкт-Петербург в расчет не брались.

В России, напомнил декан факультета городского и регионального развития ВШЭ, бывший сотрудник администрации президента Евгений Михайленко, есть методика оценки эффективности губернаторов, которая включает такой компонент, как «развитие общественного транспорта», – он оценивается по социологическим данным. «Мы же решили проанализировать работу общественного транспорта с акцентом на статистике, а не на общественном мнении», – рассказал Михайленко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных