Экс-судью Арбитражного суда Москвы разрешили арестовать за дачу взятки коллеге

Экс-судью Арбитражного суда Москвы разрешили арестовать за дачу взятки коллегеЕлена Кондрат говорит, что временно занимала другому судье средства на квартиру
Верховный суд России (ВС) постановил отправить в следственный изолятор бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат, обвиняемую в посредничестве во взяточничестве. Согласно решению суда она будет находиться в СИЗО до 22 мая. Фактически решение пока не исполнено: заключить судью под стражу можно только после согласия на это Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Закон отводит на рассмотрение вопроса трое суток.
Следственный комитет России (СКР) обвиняет Кондрат по делу о взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК). Дело было возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным (этого в случае с судьей требует закон). По версии следствия, она предложила судье Елене Махалкиной, которая прежде работала ее помощницей, вынести «нужное» решение за вознаграждение.
По версии следствия, Кондрат якобы рассказала коллеге-судье, что к ней обратились лица, готовые заплатить $50 000 за вынесение решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина. Речь идет о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с ней лиц.
На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат, в свою очередь, объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.
В суде обвинение заявило, что Кондрат пыталась оказать давление на свидетелей, воспользоваться своими связями, а также хотела сменить фамилию, чтобы уехать за границу. Следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев говорил, что Кондрат находилась в Грозном, где «обратилась в государственные органы для смены паспортных данных на Светлана Хондрад». Кондрат в Верховном суде говорила, что все заявления следователя о смене фамилии и попытках скрыться «являются голословными».
Свою причастность к преступлению Кондрат отрицает. По ее мнению, дело было сфальсифицировано.
В феврале 2022 г. в Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела сына экс-судьи и бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата Николая. Его обвиняют в организации убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 105 УК), похищении паспорта (ст. 325 УК), а также умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК).
По версии следствия, он заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна из-за того, что тот знал о других его криминальных планах. Среди других обвинений сына судьи – подготовка покушения на Елену Махалкину, фигурирующую в деле его матери, и двух бизнесменов.