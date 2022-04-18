«Архнадзор» просит защитить культурные объекты от бизнеса

«Архнадзор» просит защитить культурные объекты от бизнесаГрадозащитники опасаются ущерба из-за моратория на проверки
К премьер-министру Михаилу Мишустину с открытым письмом обратились общественное движение «Архнадзор» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Они просят внести изменения в постановление от 10 марта 2022 г. Оно было принято правительством для поддержки бизнеса в условиях санкций и приостановило проведение плановых и внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, за рядом исключений, в которые охрана культурного наследия не входит. Постановление, считают градозащитники, оставляет объекты культурного наследия без надлежащего контроля со стороны органов государственной охраны культурного наследия и возможности принятия ими неотложных мер по предотвращению ущерба памятникам истории и культуры.
«Мы уже столкнулись с тем, что органы охраны наследия прекратили выезды на объекты по поступившим обращениям общественников», – уверяют они в письме. Его авторы полагают, что мораторий предоставляет возможность недобросовестным компаниям привлекать к работам на объектах культурного наследия организации, не имеющие лицензии Министерства культуры, и людей, не имеющих соответствующего образования и аттестации. Кроме того, отмечают они, Министерство культуры России лишилось возможности проводить проверки исполнения региональными госорганами переданных федеральных полномочий по госохране памятников. На момент сдачи материала в печать в правительстве и Минкультуры не ответили на запросы «Ведомостей».
Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов отметил, что меры поддержки бизнеса и мораторий на проверки должны касаться основной деятельности компаний, но не затрагивать условия содержания объектов культурного наследия, в которых они базируются, а также качество проведения производственных или реставрационных процессов. Он привел в пример противопожарные мероприятия, которые не приостанавливаются. «Мы просим сделать исключение и для объектов культурного наследия, иначе по итогам года мы можем недосчитаться многих таких сооружений, – сказал эксперт. – В лучшем случае госорганы теперь могут, привлекая правоохранительные органы, прийти постфактум на объект, который занимает бизнес, когда ущерб уже нанесен». По его словам, больше всего авторов письма беспокоит мораторий на внеплановые проверки, так как они проводятся по обращениям и сигнализируют о нарушениях. Снос ряда особняков нельзя было бы предотвратить без предварительной проверки по линии охраны памятников, говорит он.
Координатор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по СЗФО Дмитрий Панов сообщил «Ведомостям», что на сегодня не наблюдается «каких-либо изменений ситуации по работам на объектах культурного наследия в связи с отменой плановых и внеплановых проверок бизнеса». «Действующие регламенты, охранные обязательства и нормативно-правовые ограничения никто не отменял и никоим образом не смягчал, – сказал он. – Поэтому инвесторы в большей своей части соблюдают установленные требования. Именно их соблюдение является ключевым условием получения необходимых актов ввода объектов в эксплуатацию».
«При сокращении мероприятий контрольно-надзорной деятельности, особенно там, где идет соприкосновение со сферами пожарного надзора, безопасности или историческим наследием, нужен детализированный подход и взвешенные решения, – сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. – Каждый случай нужно рассматривать индивидуально». Партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов напомнил, что арендно-охранные договоры, которые заключаются арендаторами с собственниками такого рода объектов, «очень строгие» и меры для охраны объектов, переданных во владение, есть: «Любое нарушение, если оно может быть зафиксировано, может являться основанием для расторжения этого договора, а на расторжение договоров такой аренды никто никаких мораториев не налагал».