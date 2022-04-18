«Архнадзор» просит защитить культурные объекты от бизнеса

Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов отметил, что меры поддержки бизнеса и мораторий на проверки должны касаться основной деятельности компаний, но не затрагивать условия содержания объектов культурного наследия, в которых они базируются, а также качество проведения производственных или реставрационных процессов. Он привел в пример противопожарные мероприятия, которые не приостанавливаются. «Мы просим сделать исключение и для объектов культурного наследия, иначе по итогам года мы можем недосчитаться многих таких сооружений, – сказал эксперт. – В лучшем случае госорганы теперь могут, привлекая правоохранительные органы, прийти постфактум на объект, который занимает бизнес, когда ущерб уже нанесен». По его словам, больше всего авторов письма беспокоит мораторий на внеплановые проверки, так как они проводятся по обращениям и сигнализируют о нарушениях. Снос ряда особняков нельзя было бы предотвратить без предварительной проверки по линии охраны памятников, говорит он.