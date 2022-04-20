Полпред президента в КС против запрета прохода адвокатов с телефонами в отделение полиции

Полпред президента в КС против запрета прохода адвокатов с телефонами в отделение полицииПредставители власти высказались по жалобе защитника
Представители президента, Госдумы и Совета Федерации высказались по принятой Конституционным судом (КС) к рассмотрению жалобе на положения закона «О полиции», ограничивающие право адвокатов на пронос технических средств в подразделения МВД. «Ведомости» ознакомились с текстами их отзывов.
В КС с жалобой обратился адвокат Иван Фролов, который трижды (в октябре 2019 г., январе и феврале 2020 г.) не смог попасть в ГУ МВД по Саратовской области с телефоном. Ему отказывали в доступе к месту проведения следственных действий на территории органов внутренних дел со ссылкой на ст. 13 закона «О полиции» («права полиции») и инструкцию о пропускном режиме объектов ГУ МВД по Саратовской области. Адвокат считает, что такие действия ограничивают интересы граждан «ведомственными нормативными актами». В частности, речь идет об инструкции о пропускном режиме, которая дополняет закон, но по своей сути должна работать только для сотрудников, поскольку имеет гриф «Для служебного пользования».
На стороне заявителя выступили представитель президента Александр Коновалов и представитель Совета Федерации Ирина Рукавишникова. В своем отзыве Коновалов напоминает, что по ст. 15 Конституции любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В «принципиальном плане допустимость досмотра адвокатов КС уже подтверждал» в 2008 и 2021 гг., указывает Коновалов. «Использование или неиспользование адвокатом технических средств не может рассматриваться в качестве оказания или неоказания юридической помощи, оценки ее как квалифицированной или неквалифицированной», – пишет полпред президента о позиции КС 2012 г.
При этом Коновалов указывает, что препятствие для нахождения адвоката с телефоном на объектах органов внутренних дел создается именно внутренней инструкцией: «Обсуждаемые положения инструкции могут создать определенные препятствия в участии адвоката в процедуре допроса свидетеля». Коновалов резюмирует, что подобные документы не могут носить гриф «Для служебного пользования». «Непубличный характер таких положений, во всяком случае, обессмысливается тем, что об их содержании в дальнейшем становится известно всем третьим лицам из текстов судебных актов об их обжаловании», – рассуждает Коновалов. Учитывая такое положение дел, полпред президента призывает КС посчитать оспариваемые нормы конституционными, но только в том смысле, в котором они не предполагают подобных запретов для адвокатов.
Рукавишникова в отзыве обращает внимание, что на неопубликованные акты для внутреннего пользования ссылаться при разрешении споров нельзя. Сами же нормы ФЗ неконституционными она не считает. В марте она сменила на должности полпреда Совета Федерации Андрея Клишаса, исполнявшего обязанности по представлению интересов верхней палаты парламента в КС на протяжении шести лет, с ноября 2016 г. Дело Фролова – одно из первых для Рукавишниковой на новой должности.
Полпред Госдумы Юрий Петров полагает, что установление запрета на пронос на территорию органов исполнительной власти техники «не может рассматриваться как препятствие деятельности адвоката» и ущемление конституционных прав на получение квалифицированной юрпомощи. Вместе с этим полпред соглашается, что подобное условие запрета не должно препятствовать фиксации материалов дела, т. е. для реализации прав адвокатов им должны разрешать использование «копировального аппарата», средств фотофиксации. Полпред Госдумы соглашается с отказным определением Верховного суда по делу заявителя.
Заявитель Иван Фролов в пояснениях на отзывы, с которыми также ознакомились «Ведомости», пишет, что в его случае речь идет о фактическом запрете прохода адвоката с техническим средством на объект МВД, что, по его мнению, приравнивается к запрету на оказание юридической помощи.