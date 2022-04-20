Полпред президента в КС против запрета прохода адвокатов с телефонами в отделение полиции

При этом Коновалов указывает, что препятствие для нахождения адвоката с телефоном на объектах органов внутренних дел создается именно внутренней инструкцией: «Обсуждаемые положения инструкции могут создать определенные препятствия в участии адвоката в процедуре допроса свидетеля». Коновалов резюмирует, что подобные документы не могут носить гриф «Для служебного пользования». «Непубличный характер таких положений, во всяком случае, обессмысливается тем, что об их содержании в дальнейшем становится известно всем третьим лицам из текстов судебных актов об их обжаловании», – рассуждает Коновалов. Учитывая такое положение дел, полпред президента призывает КС посчитать оспариваемые нормы конституционными, но только в том смысле, в котором они не предполагают подобных запретов для адвокатов.