Суд в Самаре взыскал с больницы рекордные 4,3 млн рублей за смерть ребенка

Суд в Самаре взыскал с больницы рекордные 4,3 млн рублей за смерть ребенкаМладенец умер из-за врачебной ошибки во время родов
Октябрьский районный суд Самары присудил 4,3 млн руб. родителям, потерявшим ребенка из-за врачебной ошибки. «Ведомости» ознакомились с резолютивной частью решения. Наталья и Александр Цуркановы, а также две их несовершеннолетние дочери обратились в суд с иском о компенсации морального вреда в связи со смертью сына. Он умер в ноябре 2019 г. из-за халатности сотрудников родильного отделения Безенчукской центральной районной больницы. Врач слишком долго, как установила экспертиза, не делал кесарево сечение, а когда операция началась, ребенку нанесли тяжелую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и вертолетом был доставлен в реанимацию в Самаре, где скончался.
Безенчукский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по области тогда же возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Экспертиза во время следствия показала, что тяжкий вред здоровью ребенка был нанесен на этапе родов по вине врачей – травма привела к тяжелой асфиксии и поражению головного мозга. Кроме того, в марте 2021 г. в данной больнице прошла проверка Роспотребнадзора, которая выявила недостатки оказания медицинской помощи во время наблюдения за состоянием матери и плода. Суд в октябре 2021 г. назначил принимавшему роды врачу наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.
По словам адвоката бюро «S&K Вертикаль» Анастасии Гуриной, представлявшей истцов, представители Безенчукской районной больницы во время нынешнего суда впервые за три года принесли соболезнования. Ранее, согласно материалам суда, представители больницы обвиняли истцов в смерти их ребенка. Чтобы установить причину смерти, семья пошла на эксгумацию трупа ребенка спустя год после его похорон, отметила Гурина.
Изначально истцы заявляли суммы моральной компенсации в пользу каждого – матери (5 млн руб.), отца (4 млн руб.) и их двух дочерей (2 млн и 3 млн руб.). Представитель ответчика настаивала на снижении суммы до 300 000 руб. в пользу Натальи и 200 000 руб. в пользу Александра Цуркановых, отмечая, что прямых доказательств несения моральных страданий не представлено, а также просила отказать в компенсации морального вреда их детям.
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поступило в 2021 г. в СКР о преступлениях, вызванных врачебными ошибками (5452 обращения было в 2020 г.). По 2095 из них возбудили уголовные дела. Об этом представители СКР говорили на международном конгрессе «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики – 2022»
Но суд признал, как следует из его решения, что смерть ребенка из-за действий персонала больницы нанесла существенные нравственные страдания истцам, «которые, будучи родителями и сестрами, навсегда лишились возможности видеть их сына и брата». В результате с ответчика взыскали по 2 млн руб. компенсации морального вреда в пользу каждого из родителей, 200 000 руб. – в пользу старшей дочери и 100 000 руб. – в пользу младшей.
Гурина назвала это решение «большим прецедентом» из-за суммы компенсации морального вреда: «Очень важно, что формируется практика с реальными суммами компенсации морального вреда, а не «символическими», которые зачастую приводят к еще большим страданиям истцов. Средняя сумма компенсации за смерть ребенка в России – около 1 млн руб. на каждого из родителей, отметила адвокат.
Согласно анализу судебной практики «S&K Вертикаль», аналогичную нынешней сумму за смерть ребенка, погибшего из-за действий врачей, родители в последние годы отсудили в Камчатском крае в 2018 г.: Елизовский районный суд Камчатского края присудил каждому из родителей по 2 млн руб., но эта сумма взыскивалась с трех разных учреждений. В 2018 г. 1,8 млн руб. Ревдинский горсуд Свердловской области взыскал в пользу родителей за смерть новорожденного по вине врачей. Также 1,5 млн руб. было взыскано в пользу матери и 1,2 млн руб. – в пользу отца в 2021 г. в Петербурге: их ребенок погиб при родах.
Как правило, до суда доходят только те, для кого наказать виновных становится смыслом жизни, отмечает Гурина.
Ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталия Котова говорит, что за последние пять лет средние суммы компенсаций по делам об ошибках при оказании медпомощи несовершеннолетним, при ведении беременности и медпомощи во время родов стали выше. Она рассказала, что в 2018 г. в Санкт-Петербурге суд взыскал 3 млн руб. за некачественную медпомощь беременной женщине, в результате которой ребенок погиб в утробе матери.
Рекордная сумма компенсации морального вреда, которую взыскали с медучреждения в России, на сегодняшний день составляет 15 млн руб., говорит Котова. Ее выплатил в 2014 г. Санкт-Петербургский государственный университет им. И. П. Павлова женщине, которая получила тяжкий вред здоровью из-за неправильной тактики проведения родов. Ребенок родился с необратимым повреждением головного мозга и прожил чуть более двух лет.
Статистику судебных решений по гибели детей от врачебных ошибок вести крайне сложно, ее официально нет, говорит основатель Школы медицинского права Юлия Казанцева: «Здесь идет речь и о врачебной тайне, также затрагиваются интересы несовершеннолетних. Такие решения в большинстве случаев не публикуются». Российский уровень компенсаций морального вреда несравним с европейским, где он в разы выше и эквивалентен в среднем 20 млн руб., говорит Казанцева: «Там есть специальные формулы расчета морального вреда, а в России такой концепции нет и, к сожалению, решения судов выносятся на субъективной основе».