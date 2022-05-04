Суд в Самаре взыскал с больницы рекордные 4,3 млн рублей за смерть ребенка

Октябрьский районный суд Самары присудил 4,3 млн руб. родителям, потерявшим ребенка из-за врачебной ошибки. «Ведомости» ознакомились с резолютивной частью решения. Наталья и Александр Цуркановы, а также две их несовершеннолетние дочери обратились в суд с иском о компенсации морального вреда в связи со смертью сына. Он умер в ноябре 2019 г. из-за халатности сотрудников родильного отделения Безенчукской центральной районной больницы. Врач слишком долго, как установила экспертиза, не делал кесарево сечение, а когда операция началась, ребенку нанесли тяжелую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и вертолетом был доставлен в реанимацию в Самаре, где скончался.