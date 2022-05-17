Социологи спросили россиян и украинцев о влиянии санкций на спецоперацию

Социологи спросили россиян и украинцев о влиянии санкций на спецоперациюВ России говорят, что они не влияют на позицию Москвы
Группа социологов проекта «Хроники» провела исследование об отношении к специальной военной операции и о том, как изменилось за это время самоощущение граждан России и Украины. В рамках исследования в России 13–18 апреля было опрошено 1613 респондентов, а на Украине 10–14 апреля – 1000 респондентов. В этой стране исследование проводила компания Info Sapiens.
«Одинаковые вопросы в российском и украинском исследованиях показывают отличия респондентов Украины и России, – говорится в выводах исследования. – В их субъективных ощущениях, восприятии своего народа и способности контролировать свою жизнь».
Общим в обеих странах был вопрос о влиянии антироссийских санкций на ход специальной военной операции. Треть респондентов в России (28%) убеждены, что санкции «совсем не могут повлиять» на действия страны. Среди опрошенных на Украине так считают 4%. То, что санкции «практически не могут повлиять» на происходящее, говорят 21% опрошенных в России и 7% – на Украине.
О том, что санкции «точно могут повлиять» на ход событий, сказали 13% респондентов-россиян и 39% украинцев. Были и промежуточные варианты ответа. Авторы исследования связали полученные итоги с разным «информационным полем» в обеих странах. Например, опрошенные в России говорят, что санкции бьют прежде всего по зарубежным активам предпринимателей.
Соавтор исследования Елена Конева связала показатель отношения к санкциям среди российских респондентов с высоким уровнем поддержки спецоперации – он составлял 76% в конце марта, следует из данных ВЦИОМа, и 73% в конце марта, по данным ФОМа. Также спокойная реакция граждан России связана с позитивными ожиданиями от декларируемой властями политики импортозамещения, говорит Конева. Что касается украинских ответов, то они, по ее мнению, отражают «надежды, обращенные к Западу», который вводит санкции против Москвы.
Респонденты из обеих стран отвечали на вопрос, изменилось ли их отношение к народу России (для россиян) или Украины (для украинцев) за последние 1,5 месяца. Не изменилось оно у 59% россиян, при этом у 15% оно улучшилось, а у 12% – немного улучшилось. О «сильном ухудшении» отношения сообщили только 4%, о небольшом – 7%. У 25% украинцев отношение к своему народу не изменилось, у 59% улучшилось, у 2% ухудшилось.
При этом некоторые вопросы задавали только российским респондентам. К примеру, беженцев из Донбасса и с Украины, как следует из итогов опроса, встречали только 13% опрошенных, не встречали 86%. У себя дома их готовы принять 34% опрошенных, не готовы 60%.
34% желающих лично помочь беженцам – это много, заявила глава Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова: «Но этот показатель <...> упадет в разы, если от людей потребуется трансформировать эту готовность в реальные действия».
В украинской анкете не было вопроса о беженцах из Донбасса.
Погрешность результатов опроса составила 2,6% в России и 3,1% на Украине.