Социологи спросили россиян и украинцев о влиянии санкций на спецоперацию

Респонденты из обеих стран отвечали на вопрос, изменилось ли их отношение к народу России (для россиян) или Украины (для украинцев) за последние 1,5 месяца. Не изменилось оно у 59% россиян, при этом у 15% оно улучшилось, а у 12% – немного улучшилось. О «сильном ухудшении» отношения сообщили только 4%, о небольшом – 7%. У 25% украинцев отношение к своему народу не изменилось, у 59% улучшилось, у 2% ухудшилось.