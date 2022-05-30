Адвокатам разрешили проходить в полицию с телефонами

Адвокат Даниил Берман отмечает, что сложности с проносом телефонов в полицейские участки актуальны для регионов. Постановление, считает он, «не разрешит сложившуюся проблему». Адвокат напоминает, что Верховный суд в апреле 2021 г. подтвердил право адвокатов проходить на территорию пенитенциарных учреждений с телефоном, а затем, летом 2021 г., такой запрет появился на законодательном уровне. Он не исключает, что такая же судьба может ожидать и этот аспект адвокатской деятельности.