Адвокатам разрешили проходить в полицию с телефонами

Адвокатам разрешили проходить в полицию с телефонамиКонституционный суд не согласился с ограничением, которое сейчас есть в законе
Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Основному закону запрет на проход адвокатов с телефонами в отделения полиции. Свое решение КС вынес по жалобе адвоката из Саратова Ивана Фролова.
Защитник трижды (в октябре 2019 г., январе и феврале 2020 г.) не смог попасть в ГУ МВД по Саратовской области с телефоном. Ему отказывали в доступе к месту проведения следственных действий со ссылкой на инструкцию о пропускном режиме объектов ГУ МВД по региону.
Фролов уверен, что инструкция касается только сотрудников полиции, поскольку имеет гриф «Для служебного пользования». В жалобе в КС адвокат отмечал, что в случае с защитниками речь идет о фактическом запрете прохода адвоката с техническим устройством, в том числе телефоном, на объекты МВД, а это, по его мнению, приравнивается к запрету на оказание юридической помощи.
КС признал, что ст. 13 закона «О полиции», на основе которой разработана ведомственная инструкция, не может запрещать адвокатам проходить в отделения полиции с телефонами. Но такое толкование не должно препятствовать «должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством определять возможность использования соответствующих функций телефона при производстве предварительного расследования».
Несмотря на то что КС признал право адвокатов на фиксацию информации с помощью телефона, суд указал, что наличие этой возможности не может восприниматься как составляющая часть права на защиту.
По мнению КС, использование технических средств «не образует содержания» деятельности адвоката «по оказанию квалифицированной юридической помощи, в том числе в качестве защитника в уголовном процессе», а также «не является содержательной частью права задержанного», заключенного или обвиняемого на защиту, а «следовательно, не может рассматриваться в качестве оказания или неоказания юридической помощи, оценки ее как квалифицированной или неквалифицированной».
Адвокат Фролов сказал «Ведомостям», что доволен вынесенным постановлением: «КС дал разъяснение, что на основании ведомственных приказов невозможно ограничивать права граждан».
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Вадим Клювгант говорит, что позицию КС «можно было бы назвать самоочевидной» и в силу этого единственно возможной: «С учетом этого решение КС можно назвать небольшой, но важной победой права и здравого смысла над произволом». Он выразил надежду, что позиция КС будет неукоснительно соблюдаться на практике, а адвокаты будут успешно использовать ее в соответствующих ситуациях.
Адвокат Даниил Берман отмечает, что сложности с проносом телефонов в полицейские участки актуальны для регионов. Постановление, считает он, «не разрешит сложившуюся проблему». Адвокат напоминает, что Верховный суд в апреле 2021 г. подтвердил право адвокатов проходить на территорию пенитенциарных учреждений с телефоном, а затем, летом 2021 г., такой запрет появился на законодательном уровне. Он не исключает, что такая же судьба может ожидать и этот аспект адвокатской деятельности.