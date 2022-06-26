Новое движение школьников будет претендовать на детские лагеря

Новое движение школьников будет претендовать на детские лагеряПоправки ко второму чтению законопроекта профильный комитет Госдумы рассмотрит 30 июня
Из законопроекта о новом движении детей и молодежи уберут название «Большая перемена»: оно будет указано в уставе движения, который утвердят на учредительном съезде. Это следует из поправок к законопроекту, с которыми ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердил собеседник в Госдуме и источник, знакомый с подготовкой документа.
Комитет нижней палаты парламента по молодежной политике должен рассмотреть поправки ко второму чтению 30 июня, говорит его председатель Артем Метелев. Второе чтение пройдет 5 июля. Принять закон должны до конца сессии, рассчитывает он.
По словам Метелева, название движения обсуждалось на самых разных площадках: «Мы провели сотни мероприятий в регионах, и всех интересует, как будет называться движение, какое у него будет короткое название, как себя будут называть дети. Сами дети уже предлагали названия и «звездочки», и «первые», и «экспериментаторы». Нужно, чтобы название всем нравилось».
С критикой названия уже выступали участники нулевых чтений законопроекта в Общественной палате, в том числе председатель Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский, писали «Ведомости».
Ко второму чтению урегулируют и материальные вопросы. Движение будет ежегодно получать субсидии из федерального бюджета, а также из иных «бюджетов бюджетной системы в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством», следует из поправок. Также регионы смогут передавать организации в качестве имущественного взноса «недвижимое и движимое имущество» в собственность. Кроме того, движение сможет принимать в собственность денежные пожертвования и иное имущество.
Существующие сейчас организации – «Юнармия» и РДШ – «охватывают лишь часть школьников», отметил Метелев: «И это в том числе связано с ресурсами. Если же мы хотим охватить большинство детей, то нужно, чтобы у движения было серьезное финансирование и имущество». В декабре 2021 г. «РИА Новости» сообщало о том, что численность «Юнармии» составила 1 млн человек, а ТАСС сообщал о численности РДШ в 1,5 млн человек.
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действующих детских лагерей отражается в системе «СПАРК-Интерфакс», если искать по этому словосочетанию, 90% из них находятся в муниципальной собственности или имеют статус автономной некоммерческой организации и лишь около 10% оформлены как ООО
По словам Метелева, «съезд движения определит основные направления развития, после этого координационный совет обратится в правительство с просьбой выделить ресурсы». В апреле РБК сообщал, что на пост координатора движения рассматривается замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.
«Правительство определит, какое имущество предоставлять движению», – отмечает Метелев. Съезд пройдет до конца года. По словам депутата, движению нужно имущество не под офисы движения, а под инфраструктуру для детей – детские лагеря, дома пионеров, места для допобразования: «Что-то может быть передано движению сразу, что-то через год-два, когда движение наберет обороты».
Идею создания движения 20 апреля 2022 г. на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (в нее входит проект «Большая перемена») поддержал президент Владимир Путин.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов