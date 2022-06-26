Новое движение школьников будет претендовать на детские лагеря

Существующие сейчас организации – «Юнармия» и РДШ – «охватывают лишь часть школьников», отметил Метелев: «И это в том числе связано с ресурсами. Если же мы хотим охватить большинство детей, то нужно, чтобы у движения было серьезное финансирование и имущество». В декабре 2021 г. «РИА Новости» сообщало о том, что численность «Юнармии» составила 1 млн человек, а ТАСС сообщал о численности РДШ в 1,5 млн человек.