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История родного края может стать обязательной для школьников

С инициативой выступили сенаторы и Российское историческое общество
Анастасия Курилова
Курса по региональной истории нет в образовательных стандартах / Руслан Шамуков / ТАСС

Ввести в школах обязательные уроки по истории родного края и разработать примерную программу таких курсов предложил Минпросвещения комитет Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре. «Мы предложили разработать примерную основную образовательную программу с описанием блоков, из которых должен состоять курс, там же надо прописать цели и задачи», – заявила «Ведомостям» зампредседателя комитета Екатерина Алтабаева.

Сенаторы хотят сделать предмет обязательным. Согласно предложению СФ, курсы в каждом регионе будут разные по содержанию, но с одинаковыми блоками. Минпросвещения не будет активно поддерживать инициативу без поручения главы государства, считает Алтабаева. По ее словам, в ближайшее время оно может появиться – вопрос обсуждался 27 июня на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детства. «Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минпросвещения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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