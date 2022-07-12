История родного края может стать обязательной для школьников

История родного края может стать обязательной для школьниковС инициативой выступили сенаторы и Российское историческое общество
Ввести в школах обязательные уроки по истории родного края и разработать примерную программу таких курсов предложил Минпросвещения комитет Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре. «Мы предложили разработать примерную основную образовательную программу с описанием блоков, из которых должен состоять курс, там же надо прописать цели и задачи», – заявила «Ведомостям» зампредседателя комитета Екатерина Алтабаева.
Сенаторы хотят сделать предмет обязательным. Согласно предложению СФ, курсы в каждом регионе будут разные по содержанию, но с одинаковыми блоками. Минпросвещения не будет активно поддерживать инициативу без поручения главы государства, считает Алтабаева. По ее словам, в ближайшее время оно может появиться – вопрос обсуждался 27 июня на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детства. «Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минпросвещения.