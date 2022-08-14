Волонтеров избавят от оплаты услуг мобильной связи и уплаты налогов за нее

Парламентарии предложили поправки в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» (с текстом законопроекта ознакомились «Ведомости»). Сейчас волонтеры имеют право на поддержку в нескольких форматах: предоставление питания, специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты и помещения. Также волонтеру может быть оплачен проезд до места назначения и обратно, обеспечено медицинское страхование жизни или здоровья. Волонтер может рассчитывать и на возмещение расходов на приобретение указанных товаров или услуг, если потратил на них собственные средства.