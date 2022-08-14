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Волонтеров избавят от оплаты услуг мобильной связи и уплаты налогов за нее

Такой законопроект внесут в Госдуму парламентарии от «Единой России»
Валерия Мишина
Теперь волонтерам будут компенсировать и расходы на мобильную связь / Андрей Гордеев / Ведомости

Предоставить право волонтерам на оплату или компенсацию услуг связи, а также сделать такой доход не облагаемым налогом планирует группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Инициатива будет внесена в Госдуму на этой неделе, сказали «Ведомостям» в партии.

Парламентарии предложили поправки в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» (с текстом законопроекта ознакомились «Ведомости»). Сейчас волонтеры имеют право на поддержку в нескольких форматах: предоставление питания, специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты и помещения. Также волонтеру может быть оплачен проезд до места назначения и обратно, обеспечено медицинское страхование жизни или здоровья. Волонтер может рассчитывать и на возмещение расходов на приобретение указанных товаров или услуг, если потратил на них собственные средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных