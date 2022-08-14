Волонтеров избавят от оплаты услуг мобильной связи и уплаты налогов за нее

Волонтеров избавят от оплаты услуг мобильной связи и уплаты налогов за нееТакой законопроект внесут в Госдуму парламентарии от «Единой России»
Предоставить право волонтерам на оплату или компенсацию услуг связи, а также сделать такой доход не облагаемым налогом планирует группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Инициатива будет внесена в Госдуму на этой неделе, сказали «Ведомостям» в партии.
Парламентарии предложили поправки в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» (с текстом законопроекта ознакомились «Ведомости»). Сейчас волонтеры имеют право на поддержку в нескольких форматах: предоставление питания, специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты и помещения. Также волонтеру может быть оплачен проезд до места назначения и обратно, обеспечено медицинское страхование жизни или здоровья. Волонтер может рассчитывать и на возмещение расходов на приобретение указанных товаров или услуг, если потратил на них собственные средства.