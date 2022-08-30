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С 1 сентября проведение психиатрического освидетельствования работников станет невозможным

Минздрав не успел подготовить перечень заболеваний, на которые нужно проверять сотрудников
Павел Сутулин Для Ведомостей
С осени возникнет ситуация, когда ясно, как и в отношении кого проводить психиатрическое освидетельствование, но не ясно, на предмет чего / Алексей Сухоруков / РИА Новости

С 1 сентября проведение психиатрического освидетельствования работников станет невозможным. Минздрав в соответствии с изменившимся законодательством успел утвердить перечень профессий, представителей которых нужно обследовать, но нормативно-правовые акты (НПА), уточняющие, на какие заболевания нужно проверять людей, были отменены

С 1 сентября де-факто станет невозможным проведение обязательных психиатрических освидетельствований в отношении отдельных категорий работников (по отношению к которым установлена такая обязанность законом). С этого дня вступают в силу масштабные изменения в правовом регулировании данного вопроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных