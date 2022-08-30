С 1 сентября проведение психиатрического освидетельствования работников станет невозможнымМинздрав не успел подготовить перечень заболеваний, на которые нужно проверять сотрудников
С 1 сентября проведение психиатрического освидетельствования работников станет невозможным. Минздрав в соответствии с изменившимся законодательством успел утвердить перечень профессий, представителей которых нужно обследовать, но нормативно-правовые акты (НПА), уточняющие, на какие заболевания нужно проверять людей, были отменены
С 1 сентября де-факто станет невозможным проведение обязательных психиатрических освидетельствований в отношении отдельных категорий работников (по отношению к которым установлена такая обязанность законом). С этого дня вступают в силу масштабные изменения в правовом регулировании данного вопроса.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам