Зумеры собираются в колледжи

Тенденция смены вузов на колледжи вызывает беспокойство, так как может сигнализировать о снижении престижа высшего образования, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Но есть и другая причина – школьники просто боятся ЕГЭ», – сказал он «Ведомостям». Так считает и член совета профсоюза «Учитель» Елена Щукина: «В этом и в прошлом году мы увидели, что очень много выпускников девятых классов ушли в колледж, опасаясь не сдать ЕГЭ, и причем это были те, кто закончил школу с отличными оценками».