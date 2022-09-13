Зумеры собираются в колледжи

Зумеры собираются в колледжиИсследователи Ipsos изучили образовательные предпочтения молодых россиян
Российские школьники все реже собираются поступать в вузы, предпочитая колледжи: они хотят быстрее получить профессию и трудоустроиться, выяснили специалисты международной исследовательской компании Ipsos. Среди причин такого тренда – страх перед ЕГЭ, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Представители поколения зумеров (16–25 лет) в РФ все реже намерены поступать в вузы и стали чаще ориентироваться на получение профессии в колледжах, следует из опроса международной исследовательской компании Ipsos «Trend Vision 2022». В 2022 г. число учащихся в вузах участников опроса сократилось с 69 до 51% по сравнению с исследованием прошлого года, а число учащихся среднеспециальных учебных заведений выросло с 18 до 30%.
Опрос проведен весной среди 2500 молодых людей 16–25 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек. Всего в России, по данным Росстата, насчитывается 14,3 млн человек в возрасте от 16 до 25 лет.
Тенденция перехода школьников в среднее профессиональное образование (СПО) нарастает с 2012 г., отмечают авторы опроса Ipsos. Они напомнили о результатах двух опросов сервиса поиска работы Superjob: в 2012 г. 58% родителей выпускников школ заявляли, что их ребенок пойдет в вуз, а в 2022 г. так ответили уже 45% родителей.
Одной из причин для роста популярности СПО стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение, отмечают исследователи. Если в 2021 г. в исследовании Ipsos 45% молодых людей ответили, что целью на ближайший год для них является продолжение образования, то в 2022 г. так заявили только 37% опрошенных.
Падает доля молодых людей, которые считают, что важно учиться чему-то новому всю жизнь: с 76% в 2020 г. до 69% в 2022 г. «Наблюдается отрицательная динамика воспринимаемой важности непрерывного life-long обучения», – отмечают авторы исследования. Среди других причин роста популярности колледжей – сложность поступления на бюджетные места в вузы, высокая стоимость обучения, недостаточное понимание поствузовской траектории развития для молодых людей, говорят в Ipsos.
По данным Минпросвещения, в 2024 г. колледжи и техникумы впервые в истории современной России выпустят больше студентов, чем вузы.
Смещение внимания школьников с вузов на колледжи произошло благодаря последовательным действиям властей по совершенствованию системы СПО, считает заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. По его словам, если в 2012 г. количество школьников, выбирающих СПО, составляло 46%, то в 2014 г. эта доля превысила 50%. Сейчас же, по его словам, в колледжи идут более 60% выпускников девятых классов.
Среди мер, которые Коршунов считает эффективными, – присоединение России в 2012 г. к международному чемпионату профессиональных мастеров WorldSkills (в 2022 г. членство России в этом международном движении было приостановлено на два года). А с 2018 г. в России был запущен федеральный проект «Молодые профессионалы», который призван обеспечить соответствие программ и возможностей среднего профессионального образования запросам рынка труда. Финансирование проекта, который должен завершиться в 2024 г., составляет 79,7 млрд руб. На эти средства будет переоборудовано более 5000 мастерских, более 35 000 преподавателей колледжей пройдут переподготовку.
«Многие колледжи и техникумы уже сейчас оснащены новым современным оборудованием, зачастую находятся на территориях производств, что гарантирует быстрое трудоустройство. А начальная зарплата выпускников колледжей порой выше, чем зарплата выпускников вуза», – говорит Коршунов, отметив, что СПО сейчас уже «нельзя назвать образованием второго сорта».
Для ускоренной подготовки кадров для промышленности правительство намерено еще больше сокращать время обучения в СПО. С сентября 2022 г. стартовал проект «Профессионалитет», предусматривающий создание на базе колледжей образовательно-производственных кластеров и ускоренное обучение студентов за два года вместо четырех. Как неоднократно заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, на «Профессионалитет» до 2024 г. будет выделено до 30 млрд руб.
Тенденция смены вузов на колледжи вызывает беспокойство, так как может сигнализировать о снижении престижа высшего образования, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Но есть и другая причина – школьники просто боятся ЕГЭ», – сказал он «Ведомостям». Так считает и член совета профсоюза «Учитель» Елена Щукина: «В этом и в прошлом году мы увидели, что очень много выпускников девятых классов ушли в колледж, опасаясь не сдать ЕГЭ, и причем это были те, кто закончил школу с отличными оценками».