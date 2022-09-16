Россияне не хотят тратить время на заботу о здоровье

Врач Тимур Пестерев назвал результаты опроса закономерными, отметив, что большинство людей не заботятся о своем здоровье, пока не почувствуют ухудшения самочувствия: «Возьмите ту же стоматологию – пока зуб не заболит, никто не заботится об этом. При этом большинство чистят их плохо». Он считает, что количество людей, которые следят за своим здоровьем, увеличивается, хотя и медленно. По его мнению, на это повлияла и пандемия коронавирусной инфекции: «Люди стали более внимательно следить за тем, как они себя чувствуют».