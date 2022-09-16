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Общество

Россияне не хотят тратить время на заботу о здоровье

На это решаются те, кто считает его плохим
Валерия Мишина Анастасия Майер
Доля желающих тратить время на свое здоровье снизилась по сравнению с прошлыми годами / Андрей Гордеев / Ведомости

Каждый пятый россиянин (19%) склонен тратить «много или скорее много времени» на заботу о здоровье, тогда как 77% уделяют этому относительно мало времени. К таким выводам пришли специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ).

Выборка в ходе опроса составила 2003 человека в возрасте от 18 лет и старше.

Доля желающих тратить время на свое здоровье снизилась по сравнению с прошлыми годами, но незначительно: если в 2020 г. существенно инвестировали в свое здоровье 23%, то в 2021 г. – 22%. А число не желающих делать это не изменилось: эта доля в 2020 г. составляла 76%, в 2021 г. – 77%.

«Много времени на заботу о своем самочувствии чаще тратят те, кто обладает или очень хорошим, или в той или иной степени плохим здоровьем, – отметила директор центра ВШЭ Ирина Мерсиянова. – Россияне, считающие свое здоровье средним, чаще не уделяют ему существенное количество времени». Согласно результатам опроса, 38% россиян считают свое здоровье хорошим или очень хорошим и 52% – средним. Плохим или очень плохим назвали состояние своего здоровья 10%.

При этом чаще всего состояние своего здоровья считают хорошим мужчины: так они отвечали в 48% случаев, тогда как среди женщин его называют хорошим 29%.

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С возрастом оценка здоровья ожидаемо ухудшается: среди опрошенных 18–30 лет свое здоровье называет очень хорошим каждый пятый, тогда как среди россиян старше 65 лет так считает 1%. Практически каждый четвертый пожилой респондент называет свое здоровье плохим или очень плохим, а среди молодежи таких лишь 3%.

«Три фактора, определяющих уровень жизни человека, – состояние здоровья, материальное положение и ощущение счастья – тесно связаны друг с другом, – отмечает Мерсиянова. – Например, доля тех, кто считает свое здоровье хорошим, растет с уровнем дохода, и, соответственно, наиболее здоровые люди чаще отвечают, что материальных трудностей не испытывают». Также, по ее словам, те, у кого хорошее здоровье, гораздо чаще называют себя счастливыми людьми, а счастливые люди в среднем выше оценивают уровень своего здоровья.

Врач Тимур Пестерев назвал результаты опроса закономерными, отметив, что большинство людей не заботятся о своем здоровье, пока не почувствуют ухудшения самочувствия: «Возьмите ту же стоматологию – пока зуб не заболит, никто не заботится об этом. При этом большинство чистят их плохо». Он считает, что количество людей, которые следят за своим здоровьем, увеличивается, хотя и медленно. По его мнению, на это повлияла и пандемия коронавирусной инфекции: «Люди стали более внимательно следить за тем, как они себя чувствуют».

«Главный дифференцирующий [людей] фактор – это возраст, – заявил «Ведомостям» научный руководитель Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. – Молодые люди лучше относятся к своему здоровью и предпочитают здоровый образ жизни». При этом он отметил, что наличие работы и уровень заработной платы также влияют на возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец согласна, что доля людей, которые обращают внимание на свое здоровье и готовы тратить на это ресурсы, невысок, но он вырос «благодаря коронавирусу»: «Россияне склонны невнимательно относиться к поддержанию своего здоровья, это, можно сказать, является частью менталитета». Все больше компаний внедряют такой элемент социального пакета, как добровольное медицинское страхование, что «стимулирует работника заняться своим здоровьем», полагает она.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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