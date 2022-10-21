КС защитил право на жилье для военных-иностранцев

КС защитил право на жилье для военных-иностранцевСейчас они могут не получить квартиру, если получили гражданство в период службы
Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующим Основному закону п. 1 ст. 15 «О статусе военнослужащих», заключив, что он порождает возможность неправильного толкования, приводящего к поражению в праве на обеспечение жильем контрактников-иностранцев.
Поводом для рассмотрения стала жалоба Артура Степаняна, который до 2019 г. проходил военную службу в российских пограничных войсках, будучи гражданином Армении. Впоследствии он сменил гражданство на российское и спустя год, достигнув предельного возраста пребывания на военной службе, был уволен. Мужчина обратился в жилищную комиссию воинской части с заявлением о признании его и его семьи из пяти человек нуждающимися в жилом помещении. Такое жилье ему должны были предоставить по договору социального найма по избранному им месту жительства, в случае Степаняна – в московском Зеленограде.
Но комиссия и впоследствии суды ему отказывали, мотивировав это тем, служба Степаняна в статусе гражданина России составляла менее одного года вместо необходимых 10 лет. Истец посчитал, что таким образом его конституционные права были нарушены. Согласно позиции заявителя, норма не учитывает службу бывших военных в российских войсках в статусе граждан другого государства.
Возможность для граждан Армении служить по контракту в российских пограничных войсках, находящихся на территории этого государства, установлена в порядке исключения и зафиксирована в специальном договоре, заключенном в соответствии с договором между правительствами двух стран в 1992 г. Как следует из соглашения о порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами Армении в погранвойсках РФ, жилищное обеспечение таких военнослужащих реализуется армянской стороной как армянским же военнослужащим.
«Вместе с тем в системе действующего правового регулирования остается нерешенным вопрос о праве на жилище тех военнослужащих, которые начинали военную службу как иностранные граждане, а продолжали и заканчивали ее, будучи гражданами РФ», – говорится в решении суда. КС установил, что Степанян не получил жилье ни в Армении, ни в России.
Суд обязал законодателя внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование.
Контракт о прохождении военной службы может заключить любой иностранец, который находится в России на законных основаниях, сказал «Ведомостям» адвокат Александр Передрук. «Есть определенные требования к иностранцам, например владение русским языком, и возрастные ограничения – от 18 до 30 лет», – пояснил он. По его словам, к иностранцам предъявляются такие же требования, как и к российским гражданам: подготовка, годность по здоровью и проч.
Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил, что Армения – член ОДКБ. Депутат указал, что нижестоящим судебным инстанциям необходимо тщательно и всесторонне исследовать такие вопросы и не побуждать гражданина доходить до высшей инстанции. «Судебное решение, внесение поправок – это хорошо, но самое главное теперь – предоставление жилья», – заключил он.