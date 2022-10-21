КС защитил право на жилье для военных-иностранцев

Поводом для рассмотрения стала жалоба Артура Степаняна, который до 2019 г. проходил военную службу в российских пограничных войсках, будучи гражданином Армении. Впоследствии он сменил гражданство на российское и спустя год, достигнув предельного возраста пребывания на военной службе, был уволен. Мужчина обратился в жилищную комиссию воинской части с заявлением о признании его и его семьи из пяти человек нуждающимися в жилом помещении. Такое жилье ему должны были предоставить по договору социального найма по избранному им месту жительства, в случае Степаняна – в московском Зеленограде.