В «Единой России» предложили учитывать прохождение военной службы при поступлении в вузы и колледжи

В пояснительной записке авторы отмечают: у Минпросвещения уже есть утвержденный список индивидуальных достижений, которые дают абитуриентам дополнительные конкурсные баллы. Они суммируются с баллами за каждое вступительное испытание и повышают место претендента в рейтинге кандидатов на поступление. В 2022 г. список индивидуальных достижений включал в себя призовые места на школьных олимпиадах по разным предметам; достижения в учебе (аттестат с отличием о среднем образовании); оценку, выставленную вузом по результатам проверки итогового сочинения; спортивные успехи (место призера или победителя олимпийских, сурдлимпийских или паралимпийских Игр, чемпиона мира или Европы, золотой значок ГТО); волонтерскую деятельность.