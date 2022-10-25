В «Единой России» предложили учитывать прохождение военной службы при поступлении в вузы и колледжи

В «Единой России» предложили учитывать прохождение военной службы при поступлении в вузы и колледжиЭта мера призвана привлечь больше отслуживших к продолжению обучения
Прохождение военной службы по призыву может стать еще одним индивидуальным достижением, результаты которого будут рассматриваться при приеме на обучение в заведения высшего и среднего образования. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в РФ» предложили внести зампред Совета Федерации Александр Турчак и сенатор Лилия Гумерова, а также депутаты Ольга Казакова и Алена Аршинова (все из «Единой России»).
В пояснительной записке авторы отмечают: у Минпросвещения уже есть утвержденный список индивидуальных достижений, которые дают абитуриентам дополнительные конкурсные баллы. Они суммируются с баллами за каждое вступительное испытание и повышают место претендента в рейтинге кандидатов на поступление. В 2022 г. список индивидуальных достижений включал в себя призовые места на школьных олимпиадах по разным предметам; достижения в учебе (аттестат с отличием о среднем образовании); оценку, выставленную вузом по результатам проверки итогового сочинения; спортивные успехи (место призера или победителя олимпийских, сурдлимпийских или паралимпийских Игр, чемпиона мира или Европы, золотой значок ГТО); волонтерскую деятельность.
Пополнение списка индивидуальных достижений прохождением военной службы по призыву, по их мнению, будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы. Правила учета указанных индивидуальных достижений предлагается регулировать согласно действующим положениям законодательства. Согласно приказу Минпросвещения, сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10.
Вероятность того, что молодые люди после армии захотят продолжить обучение, крайне низкая, отмечает профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина, описывая сложившуюся за последние годы тенденцию. По ее словам, после службы они стараются использовать те возможности, которые продвинут их по работе с учетом воинской специальности, приобретенной в армии, поэтому сейчас крайне мала доля тех, кто возвращается в вузы. С этой тенденцией будет очень непросто справиться, даже если к списку индивидуальных достижений отнести прохождение срочной службы.
«Если возвращаются, а такое, несомненно, случается, то уже в 35–40-летнем возрасте, когда человек по работе достиг определенного уровня квалификации, а подтверждение образования требуется по должности», – отмечает Абанкина. На данном этапе желающие продолжить обучение сталкиваются с новыми трудностями: им необходимо либо заново сдать ЕГЭ после прерванного обучения, либо предоставить результаты олимпиад, в которых они не участвуют из-за возраста. «Очень много барьеров даже для обучения на коммерческой основе», – подчеркивает эксперт.
Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, напротив, считает, что обучение в вузе после армии – «общемировая практика». «Также в практике есть и то, что отслужившие получают льготы, это может быть исполнено и как доначисление баллов», – отмечает Реморенко.
По его словам, одна из схем работы – баллы прибавляются отслужившим вне зависимости от того, сколько они получили на ЕГЭ. Второй вариант – баллы прибавляются, только если абитуриент набрал по профильному для вуза предмету, например, не менее 70 баллов. Иначе для вузов может быть критично, если поступающий недополучил важный результат, пояснил ректор.