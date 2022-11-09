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На следующей неделе в Москве обсудят создание собственного суда по правам человека

Проект его работы готовит аппарат Татьяны Москальковой
Екатерина Гробман
В заседании Евразийского альянса омбудсменов в статусе наблюдателей также примут участие представители Белоруссии, Турции, Туркменистана, Азербайджана, – говорят в аппарате Москальковой / Андрей Гордеев / Ведомости

На следующей неделе начнется предметное обсуждение суда по правам человека, призванного стать альтернативой Европейского суда по правам человека. Проект будет вынесен на собрание уполномоченных по правам человека из стран СНГ, оно пройдет на полях VII заседания Евразийского альянса омбудсменов, который соберется в Москве 14–16 ноября, рассказал «Ведомостям» представитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных