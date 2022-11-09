На следующей неделе в Москве обсудят создание собственного суда по правам человека

На следующей неделе начнется предметное обсуждение суда по правам человека, призванного стать альтернативой Европейского суда по правам человека. Проект будет вынесен на собрание уполномоченных по правам человека из стран СНГ, оно пройдет на полях VII заседания Евразийского альянса омбудсменов, который соберется в Москве 14–16 ноября, рассказал «Ведомостям» представитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.