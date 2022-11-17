Российские студенты гордятся достижениями в культуре, искусстве и спорте

Студенты гордятся достижениями России в культуре, искусстве и спорте (от 33 до 53% в зависимости от региона) и холодно относятся к реализации государством политических прав и свобод граждан – многопартийности, свободе слова и печати (чувство гордости на этот счет обнаружили от 7 до 14% студентов в зависимости от региона). Об этом говорится в результатах опроса (есть у «Ведомостей»), проведенного Центром европейских исследований Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (РАН). Результаты были представлены в ходе конференции «Россия: единство и многообразие», организатором которой выступило Минобрнауки.