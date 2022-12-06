Мосгорсуд 6 декабря выслушает последнее слово Арашуковых

Мосгорсуд 6 декабря выслушает последнее слово АрашуковыхГенпрокуратура запросила им пожизненные сроки в колонии особого режима
5 декабря в прениях гособвинитель Мария Семененко запросила наказание для экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима. Семененко также потребовала назначить им штраф в размере 1 млн руб. и лишить отца права занимать должности сроком на четыре года после освобождения. 6 декабря Мосгорсуд должен выслушать реплики и последние слова подсудимых. Присяжные заседатели 23 сентября уже сочли доказанной вину Арашуковых по всем пунктам предъявленных обвинений.
Вместе с Арашуковым на скамье подсудимых еще четыре фигуранта дела – бывший первый замруководителя управления Следственного комитета (СК) по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, а также директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.
Булатову прокурор Семененко предложила назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб., а также лишить звания генерал-майора. Бетуганову – аналогичное наказание с лишением звания полковника, Филиппова предлагается посадить на шесть лет и восемь месяцев в колонию общего режима и лишить звания подполковника. Признавшего свою вину Хашукаева прокурор предложил наказать пятью годами колонии общего режима.
Следствие считает, что Арашуков-младший по поручению отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также, по данным следствия, они причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Сторона обвинения настаивает на том, что убитые могли якобы помешать деятельности преступного сообщества. Преступное сообщество, по версии следствия, было организовано Арашуковым-старшим, который также, по данным правоохранителей, похитил природный газ на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и КЧР, а также растратил 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Кроме того, экс-сенатор обвиняется в ложном доносе о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.
Прокурор Олег Лавров также попросил суд назначить выплату каждому потерпевшему по 3 млн руб.: избитый телохранителями экс-сенатора депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов и оперуполномоченный Рустам Жилетежев просили взыскать по 3 млн руб. каждому в качестве морального ущерба, сестра убитого Жукова Алла Камбиева заявляла исковые требования на 10 млн руб., брат и жена убитого Шебзухова требуют 9,5 млн и 20 млн руб. соответственно. Помимо этого по делу заявлены иски о возмещении ущерба от «Газпром газораспределение Ставрополь», «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром межрегионгаз Черкесск» на общую сумму более 4 млрд руб. Их прокурор попросил удовлетворить в полном объеме.
Адвокаты в прениях настаивали на оправдательном приговоре и незаконности предъявленных обвинений. Защита просила суд воспользоваться правом роспуска присяжных и отправить дело на новое рассмотрение. Арашуковы находятся под арестом с января 2019 г. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что их могли «заказать» предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.