Платформа оценки качества образования получит статус государственной информационной системы

В распоряжении «Ведомостей» есть проект закона, представленный ведомством правительственной комиссии по законопроектной деятельности и утвержденный на минувшей неделе, подлинность документа подтвердил собеседник, близкий к Белому дому. Как следует из сопроводительных документов, это позволит сделать ФИС ОКО государственным инструментом для мониторинга за состоянием образования и динамикой его изменений. В частности, в законе будет оговорено, что для мониторинга обеспечат взаимодействие программы с другими информационными системами.