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Платформа оценки качества образования получит статус государственной информационной системы

Это позволит собирать данные о качестве образовательных организаций в одном месте
Анастасия Майер
Еще одну государственную информационную систему создадут для оценки качества образования / Павел Лисицын / РИА Новости

Рособрнадзор намерен сделать ведомственную программу ФИС ОКО (Федеральная информационная система оценки качества образования) государственной информационной системой (ГИС).

В распоряжении «Ведомостей» есть проект закона, представленный ведомством правительственной комиссии по законопроектной деятельности и утвержденный на минувшей неделе, подлинность документа подтвердил собеседник, близкий к Белому дому. Как следует из сопроводительных документов, это позволит сделать ФИС ОКО государственным инструментом для мониторинга за состоянием образования и динамикой его изменений. В частности, в законе будет оговорено, что для мониторинга обеспечат взаимодействие программы с другими информационными системами.

Сегодня ФИС ОКО – это платформа, на которой публикуются рабочие материалы для организации подготовки и проведения экзаменов, на нее также вносятся результаты различных процедур оценки качества образования, в частности итоговые оценки, мониторинги школ и т. д. В личном кабинете платформы можно пройти тесты по разным предметам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных