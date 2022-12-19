Платформа оценки качества образования получит статус государственной информационной системы

Платформа оценки качества образования получит статус государственной информационной системыЭто позволит собирать данные о качестве образовательных организаций в одном месте
Рособрнадзор намерен сделать ведомственную программу ФИС ОКО (Федеральная информационная система оценки качества образования) государственной информационной системой (ГИС).
В распоряжении «Ведомостей» есть проект закона, представленный ведомством правительственной комиссии по законопроектной деятельности и утвержденный на минувшей неделе, подлинность документа подтвердил собеседник, близкий к Белому дому. Как следует из сопроводительных документов, это позволит сделать ФИС ОКО государственным инструментом для мониторинга за состоянием образования и динамикой его изменений. В частности, в законе будет оговорено, что для мониторинга обеспечат взаимодействие программы с другими информационными системами.
Сегодня ФИС ОКО – это платформа, на которой публикуются рабочие материалы для организации подготовки и проведения экзаменов, на нее также вносятся результаты различных процедур оценки качества образования, в частности итоговые оценки, мониторинги школ и т. д. В личном кабинете платформы можно пройти тесты по разным предметам.