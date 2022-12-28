Право на условно-досрочное освобождение у экс-сенатора Рауфа Арашукова появится через 25 лет

Мосгорсуд 27 декабря огласил обвинительный приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу – бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову. Судья Елена Гученкова назначила им наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (в такие направляют осужденных на пожизненное). При назначении срока Гученкова заявила, что отец и сын представляют особую опасность для общества.