Народные дружины могут быть востребованы в пограничных регионах

Народные дружины могут быть востребованы в пограничных регионахНо доступ к оружию они вряд ли получат, считают эксперты
Создание народных дружин в прифронтовых регионах может иметь смысл, если такая инициатива будет поддержана силовыми ведомствами, заявил «Ведомостям» 12 января политолог-регионалист Виталий Иванов. Так он прокомментировал предложение командира спецназа «Ахмат» и помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинова создавать в регионах России народные дружины «для защиты от диверсантов».
«Если говорить о прифронтовых или тем более новых территориях, то, возможно, в этом есть некий смысл. Такие инициативы должны быть поддержаны какими-то более статусными фигурами и быть согласованы профильными силовыми ведомствами, в первую очередь МВД. Пока это не выглядит как программное заявление, речь скорее о частном мнении», — сказал Иванов.
В эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт» Алаудинов заявил, что россияне должны объединяться в «народные дружины» и выходить на охрану своих населенных пунктов и домов в связи с угрозой диверсий из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. Государство должно «во многих направлениях перейти на военные рельсы», считает он: если произойдет «реальная эскалация», любой мужчина «встанет в строй».
«Мужская часть [населения], даже если он утром пошел на работу, поработал, вечером вернулся, он хотя бы энное количество времени, пару часов, с повязкой на руке должен простоять на посту, охраняя периметр, где находится непосредственно его населенный пункт, его дом. Должны создаваться народные дружины», — сказал советник Кадырова. По его убеждению, человек, который будет проводить хотя бы какое-то время с автоматом на плече, внутренне будет готов воевать. «Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать», — сказал Алаудинов.
«После 1999 г., когда произошла волна взрывов на территории России, в крупных городах люди выходили осматривать дворы, подвалы, чердаки, следили, чтобы не было в округе чужих. Но это недолго продолжалось и носило характер низовой активности, люди сами стихийно все организовывали», — напоминает Иванов. Ситуация в стране не такая, чтобы в каждом населенном пункте «выходили и патрулировали». По его мнению, «острой необходимости» в создании народных дружин в масштабе всей России нет и доступ к оружию они вряд ли получат — против этого может выступить МВД.
Будет большой проблемой, если граждане массово получат доступ к оружию, считает политолог Алексей Макаркин. «Если среди 99,9% таких вооруженных граждан окажется одна десятая процента неуравновешенных, понятно, что может произойти. Так что делать такие резкие движения, которые не основаны на опыте, было бы неверно и опасно», — сказал он.
В России практики вооружения дружинников нет, напомнил эксперт. Народные дружины, которые действовали в СССР, не были вооруженной гражданской милицией – люди ходили на дежурства в основном за отгулы. «Кроме этого, в СССР существовал обученный резерв, проводились военные сборы, но и это другое. Со временем эта практика становилась формальной, а люди привлекались на сборы все реже», — отметил Макаркин. По его мнению, вряд ли предложение Алаудинова будет «отдано на откуп регионам», но по линии силовиков, возможно, будут приняты меры по привлечению [в дружины] людей, которые, например, отслужили в армии.
Порядок создания и деятельности народных дружин регулируется федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 2014 г., рассказал «Ведомостям» заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «В целом ничего сложного в их формировании нет, они могут создаваться в форме общественных объединений и после внесения такой народной дружины в реестр начинать содействовать полиции в охране общественного порядка», — сказал он.
Эксперт добавил, что в соответствии с законом есть определенные ограничения по отношению к тем, кто хочет стать народным дружинником: им может стать «гражданин РФ, не имеющий другого гражданства, непогашенных судимостей, не страдающий психическими заболеваниями, не наркоман и не алкоголик». Народные дружинники могут применять физическую силу, например, для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или иным лицам.
На практике к подобным действиям дружинники почти не прибегают, сообщил «Ведомостям» начальник ГКУ «Московский городской штаб народной дружины» Владимир Семерда. «Дружинники не имеют никаких прав без правоохранительных органов. Можем разве что сделать замечание, но бывает, что без полиции сделаешь замечание, так еще получишь в ответ», — сказал он.
Народные дружинники не получают оружия и проходят лишь общий инструктаж. Они дежурят три-четыре раза в месяц, отметил Семерда. По его словам, в Москве зарегистрировано 22 000 дружинников. «В Москве единственный стимул вступить в дружину — бесплатный проезд в общественном городском транспорте», — добавил он.
В декабре 2022 г. губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о создании народной дружины «Патриот» для защиты региона. Он призвал желающих вступать в дружину, члены которой после «серьезного отбора» и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию области.
Представитель «Патриота» сказал «Ведомостям», что дружинники проходят подготовку в условиях, «близких к боевым». «Сейчас в дружине несколько тысяч человек. Подготовку можно пройти в учебном центре в Курске либо на базе ЧВК «Вагнер», — сказал он. По его словам, дружинники патрулируют свои районы, «где они все знают». На вопрос о доступе дружинников к оружию представитель «Патриота» не ответил.
В подготовке статьи участвовала Евгения Дубровина