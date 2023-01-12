Народные дружины могут быть востребованы в пограничных регионах

В России практики вооружения дружинников нет, напомнил эксперт. Народные дружины, которые действовали в СССР, не были вооруженной гражданской милицией – люди ходили на дежурства в основном за отгулы. «Кроме этого, в СССР существовал обученный резерв, проводились военные сборы, но и это другое. Со временем эта практика становилась формальной, а люди привлекались на сборы все реже», — отметил Макаркин. По его мнению, вряд ли предложение Алаудинова будет «отдано на откуп регионам», но по линии силовиков, возможно, будут приняты меры по привлечению [в дружины] людей, которые, например, отслужили в армии.