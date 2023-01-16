С начала декабря 2022 года Роскомнадзор выявил первые 306 сайтов с пропагандой ЛГБТ

С первых чисел декабря 2022 г., когда в силу вступил закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России, Роскомнадзор (РКН) успел внести в реестр запрещенной информации 306 сайтов такой тематики, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Конкретных примеров удаленных ресурсов представитель РКН не привел. Основная часть блокировок пришлась на период последней декады декабря и начала 2023 г., следует из данных, предоставленных регулятором. На 22 декабря 2022 г. было выявлено лишь 79 таких ресурсов.