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С начала декабря 2022 года Роскомнадзор выявил первые 306 сайтов с пропагандой ЛГБТ

Ее начали искать уже в соответствии с новым законодательством
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Применительно к интернет-индустрии закон подразумевает блокировку ресурсов, которые пропагандируют ЛГБТ / Максим Стулов / Ведомости

С первых чисел декабря 2022 г., когда в силу вступил закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России, Роскомнадзор (РКН) успел внести в реестр запрещенной информации 306 сайтов такой тематики, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Конкретных примеров удаленных ресурсов представитель РКН не привел. Основная часть блокировок пришлась на период последней декады декабря и начала 2023 г., следует из данных, предоставленных регулятором. На 22 декабря 2022 г. было выявлено лишь 79 таких ресурсов.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 6 декабря 2022 г. Он касается всех основных сфер жизни, включая торговлю и зрелищные мероприятия. Применительно к интернет-индустрии закон подразумевает блокировку ресурсов, которые пропагандируют ЛГБТ. Такие сайты вносятся в реестр запрещенных и впоследствии блокируются, если их владельцы самостоятельно не удалят противоправный контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных