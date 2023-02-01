Вирусологи назвали коронавирус «большими учениями» перед пандемией птичьего гриппа

«Опасения того, что произойдет его мутация в сторону штаммов, которые будут способны передаваться от человека к человеку, существуют уже несколько лет, они подтверждены научными исследованиями. Произойти это может в любой момент либо рукотворно, либо природным путем – это воля случая, и может случиться раньше или позже. Такая пандемия, если произойдет, будет тяжелее, чем [лихорадка] Эбола, поскольку птичий грипп передается воздушно-капельным путем», – сказал Чепурнов. Он отметил, что пандемия птичьего гриппа может быть масштабнее и со значительно более высокой степенью летальности по сравнению с коронавирусом.