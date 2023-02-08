Рособрнадзор может реорганизовать Федеральный институт оценки качества образования

Рособрнадзор может реорганизовать Федеральный институт оценки качества образованияСредства на его работу выделены только до конца 2023 года
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в январе провел совещание с руководством Федерального института оценки качества образования (ФИОКО), на котором объявил о скорой реорганизации института. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в сфере образования.
ФИОКО – подведомственный Рособрнадзору институт, который был создан в 2015 г. Он курирует проведение ежегодных всероссийских проверочных работ для школьников, кроме того, институт несколько лет был национальным центром проведения международных исследований по оценке образовательных достижений учащихся, в том числе PISA (Programme for International Student Assessment).
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