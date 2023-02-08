Рособрнадзор может реорганизовать Федеральный институт оценки качества образования

ФИОКО – подведомственный Рособрнадзору институт, который был создан в 2015 г. Он курирует проведение ежегодных всероссийских проверочных работ для школьников, кроме того, институт несколько лет был национальным центром проведения международных исследований по оценке образовательных достижений учащихся, в том числе PISA (Programme for International Student Assessment).