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Рособрнадзор может реорганизовать Федеральный институт оценки качества образования

Средства на его работу выделены только до конца 2023 года
Егор Губернаторов Илья Лакстыгал
Россия сокращает бюджеты на проведение международных исследований качества образования / Илья Наймушин / РИА Новости

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в январе провел совещание с руководством Федерального института оценки качества образования (ФИОКО), на котором объявил о скорой реорганизации института. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в сфере образования.

ФИОКО – подведомственный Рособрнадзору институт, который был создан в 2015 г. Он курирует проведение ежегодных всероссийских проверочных работ для школьников, кроме того, институт несколько лет был национальным центром проведения международных исследований по оценке образовательных достижений учащихся, в том числе PISA (Programme for International Student Assessment).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных