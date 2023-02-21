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Каждый четвертый россиянин участвует в работе общественных организаций

Люди не привыкли постоянно сотрудничать с ними, поясняют эксперты
Егор Губернаторов
Андрей Гордеев / Ведомости

Большинство россиян (75%) не участвуют в общественных организациях. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». 1% респондентов оценить свою позицию затруднился.

Величина непосредственного участия в работе общественных организаций с годами растет слабо и действительно составляет порядка 30% по разным опросам, подтверждает социолог Денис Волков: это объясняется отсутствием у граждан продолжительного опыта, которого не было в СССР. «Гражданам более привычно непостоянное участие в разных инициативах: жертвование вещей, милостыня, ситуативное объединение. Постоянное участие в работе какой-либо организации сложнее и затратнее, кроме того, НКО – молодая сфера, есть также зарегулированность со стороны государства», – говорит эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных