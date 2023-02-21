Каждый четвертый россиянин участвует в работе общественных организаций

Величина непосредственного участия в работе общественных организаций с годами растет слабо и действительно составляет порядка 30% по разным опросам, подтверждает социолог Денис Волков: это объясняется отсутствием у граждан продолжительного опыта, которого не было в СССР. «Гражданам более привычно непостоянное участие в разных инициативах: жертвование вещей, милостыня, ситуативное объединение. Постоянное участие в работе какой-либо организации сложнее и затратнее, кроме того, НКО – молодая сфера, есть также зарегулированность со стороны государства», – говорит эксперт.