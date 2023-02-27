Мосгорсуд признал законным арест администратора Telegram-канала «Новый век»Обвиняемый в вымогательстве 12 млн рублей Александр Гусов останется в СИЗО
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова, обвиняемого в особо крупном вымогательстве, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
3 февраля Тверской районный суд Москвы заключил под стражу Гусова до 2 апреля 2023 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).
Расследованием дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве.
В пресс-службе столичной полиции сообщали, что руководитель PR-агентства «Развитие» Гусов был задержан сотрудниками МВД, занимающимися противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России. По версии следствия, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что у него вымогают деньги за блок на публикацию вымышленной информации, порочащей его деловую репутацию. Кроме того, оперативниками было установлено, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет.
«За это время потерпевший лишился около 12 млн руб. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», – отметили в полиции.
По информации источников ТАСС из правоохранительных органов, Гусову вменяют вымогательство у создателя Yota Альберта Авдоляна.