Мосгорсуд признал законным арест администратора Telegram-канала «Новый век»

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что у него вымогают деньги за блок на публикацию вымышленной информации, порочащей его деловую репутацию. Кроме того, оперативниками было установлено, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет.