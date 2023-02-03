Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век»

В пресс-службе уточнили, что в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что у него вымогают деньги за неразмещение вымышленной информации, порочащей его деловую репутацию. Кроме того, оперативниками было установлено, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. «За это время потерпевший лишился около 12 млн руб. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», – отметили в полиции.