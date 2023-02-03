Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век»Гусов подозревается в шантаже и вымогательстве 12 млн рублей
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу администратора Telegram-канала «Новый-век» Александра Гусова, подозреваемого в особо крупном вымогательстве, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ксения Розина.
Согласно постановлению суда, Гусов будет находиться под стражей до 2 апреля 2023 г. Следствие пока не предъявило ему обвинение, и он проходит в рамках уголовного дела в статусе подозреваемого по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).
Расследованием дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве.
В пресс-службе столичной полиции сообщили, что руководитель известного PR-агентства Гусов был задержан сотрудниками МВД, занимающимися противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России. По версии следствия, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.
В пресс-службе уточнили, что в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что у него вымогают деньги за неразмещение вымышленной информации, порочащей его деловую репутацию. Кроме того, оперативниками было установлено, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. «За это время потерпевший лишился около 12 млн руб. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», – отметили в полиции.
ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника агентства из правоохранительных органов сообщает, что Гусову вменяют вымогательство у создателя Yota Альберта Авдоляна. По данным агентства, пиарщик связан еще с тремя каналами и интернет-изданием. «Гусов причастен к размещению материалов в Telegram-каналах "ВЧК-ОГПУ", "Компромат групп", "Караульный компромат" и интернет-издании «Русский криминал», — сказал собеседник агентства.
По данным «СПАРК-Интерфакса», Гусов является руководителем пиар-агентства «Развитие». «Ведомости» направили запрос в компанию Yota.