В МВД подтвердили задержание PR-менеджера по делу о вымогательстве 12 млн рублей
В Москве задержан руководитель PR-агентства, который подозревается в причастности к шантажу и вымогательству 12 млн руб. у бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. О каком именно PR-агентстве идет речь, не уточняется.
«Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства. <...> По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов», – сказано в сообщении.
В МВД рассказали, что в начале февраля в полицию обратился бизнесмен, у которого злоумышленники вымогали деньги и обещали опубликовать недостоверную информацию, которая вредит деловой репутации предпринимателя. В результате выяснилось, что шантаж продолжался на протяжении нескольких лет, всего злоумышленники смогли получить 12 млн руб., одна часть из которых ушла руководителю PR-агентства, а другая – «организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом».
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 1 млн руб.
Ранее в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщали, что был задержан администратор Telegram-канала Александр Гусов, которого подозревают в вымогательстве, передают «РИА Новости». Там уточнили, что следствие просит арестовать задержанного до 2 апреля, но подробности о предполагаемом вымогательстве не сообщили.
По информации ТАСС, потерпевшим по этому делу проходит бизнесмен и основатель компании Yota Альберт Авдолян. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Гусов причастен к вымогательству у бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.