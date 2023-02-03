В МВД подтвердили задержание PR-менеджера по делу о вымогательстве 12 млн рублей

В МВД рассказали, что в начале февраля в полицию обратился бизнесмен, у которого злоумышленники вымогали деньги и обещали опубликовать недостоверную информацию, которая вредит деловой репутации предпринимателя. В результате выяснилось, что шантаж продолжался на протяжении нескольких лет, всего злоумышленники смогли получить 12 млн руб., одна часть из которых ушла руководителю PR-агентства, а другая – «организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом».