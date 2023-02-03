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Общество

В МВД подтвердили задержание PR-менеджера по делу о вымогательстве 12 млн рублей

Ведомости

В Москве задержан руководитель PR-агентства, который подозревается в причастности к шантажу и вымогательству 12 млн руб. у бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. О каком именно PR-агентстве идет речь, не уточняется. 

«Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства. <...> По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов», – сказано в сообщении. 

В МВД рассказали, что в начале февраля в полицию обратился бизнесмен, у которого злоумышленники вымогали деньги и обещали опубликовать недостоверную информацию, которая вредит деловой репутации предпринимателя. В результате выяснилось, что шантаж продолжался на протяжении нескольких лет, всего злоумышленники смогли получить 12 млн руб., одна часть из которых ушла руководителю PR-агентства, а другая – «организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом».  

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 1 млн руб. 

Ранее в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщали, что был задержан администратор Telegram-канала Александр Гусов, которого подозревают в вымогательстве, передают «РИА Новости». Там уточнили, что следствие просит арестовать задержанного до 2 апреля, но подробности о предполагаемом вымогательстве не сообщили. 

По информации ТАСС, потерпевшим по этому делу проходит бизнесмен и основатель компании Yota Альберт Авдолян. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Гусов причастен к вымогательству у бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных