Студенту МГУ запросили девять лет колонии по делу о фейках

Студенту МГУ запросили девять лет колонии по делу о фейкахТимирязевский суд огласит ему приговор 7 марта
Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 г. Иванов опубликовал в Telegram-канале посты с недостоверной информацией о событиях в Буче (Киевская область), Мариуполе и на Запорожской АЭС.
Прокурор Юлия Правосуд в своем выступлении отметила, что считает вину активиста полностью доказанной. Кроме того, Правосуд огласила показания свидетелей, в том числе бывшего замдекана факультета фундаментальной физико-химической МГУ Людмилы Григорьевой, по утверждению которой, Иванов постоянно выступал против действующей власти.
Помимо реального срока для активиста прокурор попросила суд запретить ему сроком на четыре года пользоваться интернетом после освобождения.
Адвокат Мария Эйсмонт, в свою очередь, полностью опровергла доводы обвинения, указав на то, что заведомо ложных сведений он распространить не мог. По словам защитницы, Иванова обвиняют в распространении информации, отличающейся от официальной, достоверность которой никто не проверял. Эйсмонт попросила суд вынести оправдательный приговор.
В последнем слове студент заявил, что обвинительное заключение противоречит действительности.
Судья Тимирязевского райсуда Москвы Дарья Пугачева, выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. «Оглашение состоится 7 марта в 12:00», – объявила Пугачева.
Автор канала «Протестный МГУ» был арестован в рамках уголовного дела в июне 2022 г. С тех пор он находится в СИЗО. Судебный процесс по существу в Тимирязевском суде Москвы длится около 7 месяцев – с августа 2022 г.