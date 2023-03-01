Студенту МГУ запросили девять лет колонии по делу о фейках

Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 г. Иванов опубликовал в Telegram-канале посты с недостоверной информацией о событиях в Буче (Киевская область), Мариуполе и на Запорожской АЭС.