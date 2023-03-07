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Кассовое исполнение по расходам в 2021 году со стороны Минздрава Счетная палата оценила в 91,3%

Не израсходованные фондом «Круг добра» средства были перенесены на 2022 год
Егор Губернаторов Елена Мухаметшина
Претензии у аудиторов также возникли к организации обеспечения пациентов лекарствами – в 54 регионах на момент января 2022 г. уровень остатков по ряду препаратов для обеспечения пациентов в рамках федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» превысил 24 месяца / Сергей Савостьянов / ТАСС

У Счетной палаты возникли вопросы, связанные с достижением ряда показателей в медицине, следует из отчета аудиторов (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердил близкий к контрольному органу собеседник). 16 марта Госдума на своем заседании заслушает отчет о работе Счетной палаты за 2022 г., вероятнее всего, его представит и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова, писали «Ведомости».

Кассовое исполнение по расходам в 2021 г. со стороны Минздрава Счетная палата оценила в 91,3%, неизрасходованной оказалась сумма в 81,4 млрд руб., что связано с низким расходованием средств в виде грантов фонду «Круг добра», говорится в отчете. Фонд был создан в 2021 г., основной вид его деятельности – закупка дорогостоящих препаратов и медизделий для пациентов с редкими жизнеугрожающими заболеваниями, финансирование происходит за счет средств, получаемых от повышенной налоговой ставки в 15% на доходы физлиц, которые превышают 5 млн руб. в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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