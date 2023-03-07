Кассовое исполнение по расходам в 2021 году со стороны Минздрава Счетная палата оценила в 91,3%

Кассовое исполнение по расходам в 2021 г. со стороны Минздрава Счетная палата оценила в 91,3%, неизрасходованной оказалась сумма в 81,4 млрд руб., что связано с низким расходованием средств в виде грантов фонду «Круг добра», говорится в отчете. Фонд был создан в 2021 г., основной вид его деятельности – закупка дорогостоящих препаратов и медизделий для пациентов с редкими жизнеугрожающими заболеваниями, финансирование происходит за счет средств, получаемых от повышенной налоговой ставки в 15% на доходы физлиц, которые превышают 5 млн руб. в год.