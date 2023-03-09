Прокуратура запросила пожизненный срок для полковника МВД

Первое судебное заседание по существу в военном суде началось с оглашения прокурором Романом Болдыревым обвинительного заключения в отношении полковника. А председательствующий в тройке судей Роман Репета заявил, что процесс будет проходить в частично закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся два засекреченных тома. Также Репета удовлетворил ходатайство адвоката Эльдара Хасина о том, чтобы в качестве общественного защитника в процессе участвовал один из сыновей Исаева – Азиз. Второму сыну – Саиду Исаеву – было отказано в просьбе защищать своего отца в суде в связи с тем, что по закону в процессе может участвовать только один общественный защитник в интересах подсудимого.