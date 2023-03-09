Прокуратура запросила пожизненный срок для полковника МВД

Прокуратура запросила пожизненный срок для полковника МВДЭкс-полицейский обвиняется в причастности к терактам в московском метро в 2010 году
Государственный обвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде в Москве запросил наказание в виде пожизненного срока лишения свободы для бывшего начальника полиции Кизлярского района Дагестана, полковника Гази Исаева (внесен в реестр террористов и экстремистов). Его обвиняют по двум эпизодам в связи с организацией теракта (ч. 3 ст. 205 УК), перевозкой самодельных взрывчатых средств (ч. 3 ст. 222 УК), а также организацией преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и бандитизме (ч. 3 ст. 209 УК).
Суд 19 декабря 2022 г. приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы. Погибли 39 и были ранены около 100 человек.
Исаев был назначен начальником ОМВД по Кизлярскому району в 2010 г., у него имеется множество наград за службу. Он был задержан 22 ноября 2020 г., после чего доставлен в Москву и арестован. По версии следствия, Исаев в 2009-2010 гг. был участником международного террористического сообщества «Имарат Кавказ» (организация признана террористической, запрещена в РФ), лидером которого был террорист Доку Умаров.
Следствие считает, что экс-полицейский помогал на своей машине «ВАЗ» перевозить боевиков по району Кизляра и оставаться им незамеченными, используя свою должность и положение. В частности, следствие установило, что именно Исаев довез одну из смертниц – Мариам Шарипову – с «поясом» самодельной взрывчатки до кизлярской автостанции, откуда она отправилась в Москву.
Первое судебное заседание по существу в военном суде началось с оглашения прокурором Романом Болдыревым обвинительного заключения в отношении полковника. А председательствующий в тройке судей Роман Репета заявил, что процесс будет проходить в частично закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся два засекреченных тома. Также Репета удовлетворил ходатайство адвоката Эльдара Хасина о том, чтобы в качестве общественного защитника в процессе участвовал один из сыновей Исаева – Азиз. Второму сыну – Саиду Исаеву – было отказано в просьбе защищать своего отца в суде в связи с тем, что по закону в процессе может участвовать только один общественный защитник в интересах подсудимого.
Выслушав двухчасовую речь прокурора, Исаев настаивал на своей непричастности к инкриминируемым ему деяниям. «Мое уголовное дело носит заказной характер, а моя семья находится под охраной, потому что им поступают угрозы от террористов. Я хотел посадить главу администрации района, поэтому я здесь», – сказал он суду.
В настоящий момент компенсацию потребовали пять потерпевших на общую сумму более 24 млн руб. Метрополитен заявил иск на 16 млн руб., а четверо пострадавших (Тихомиров, Калдошев, Борисов и Ибрагимов) – на суммы от 400 000 до 5 млн руб.