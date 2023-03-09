На Ставрополье преподаватель вуза получил штраф за дискредитацию ВС по «сигналу» студентов

В материалах дела говорится, что преподаватель показывала студентам фотографию своих родственников, которые находятся на территории Украины. После этого, она обратилась с оскорблениями к студенту, отчим которого принимает участие в спецоперации. Другой студент утверждал, что с начала учебного года преподаватель заменяла латинские буквы «V» и «Z» на другие буквы, выражая таким способом свое мнение против спецоперации. В суде Кабакова не признала свою вину, подчеркнув, что таких заявлений не делала и на лекциях не обсуждала ничего, кроме математики. Почему студенты ее «оговорили», ей неизвестно.