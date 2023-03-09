На Ставрополье преподаватель вуза получил штраф за дискредитацию ВС по «сигналу» студентов

На Ставрополье преподаватель вуза получил штраф за дискредитацию ВС по «сигналу» студентовАналогичные случаи происходили в разных регионах страны после начала спецоперации
Суд в Ставропольском крае признал доцента кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности Пятигорского государственного университета Елену Кабакову виновной в дискредитации российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте суда. Преподавателя оштрафовали на 30 000 руб. после «сигнала» со стороны студентов.
В материалах дела говорится, что преподаватель показывала студентам фотографию своих родственников, которые находятся на территории Украины. После этого, она обратилась с оскорблениями к студенту, отчим которого принимает участие в спецоперации. Другой студент утверждал, что с начала учебного года преподаватель заменяла латинские буквы «V» и «Z» на другие буквы, выражая таким способом свое мнение против спецоперации. В суде Кабакова не признала свою вину, подчеркнув, что таких заявлений не делала и на лекциях не обсуждала ничего, кроме математики. Почему студенты ее «оговорили», ей неизвестно.
Это не первый известный случай, когда студенты таким образом пожаловались на преподавателя. В апреле 2022 г. студенты архангельского музучилища пожаловались на учителя Надежду Чеснакову. Одна из студенток утверждала, что Чеснокова негативно высказалась о спецоперации. В частности, учительница, по ее словам, просила выйти из класса тех, кто «за Россию». В результате было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).
В июне того же года глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ «ведется антироссийская пропаганда», а люди, поддерживающие проведение военной спецоперации на Украине, «шельмуются». «Преподаватель, читая лекцию, приводит пример, что источники фейков — это канал «Россия 1», Первый канал, РИА Новости. Это что такое? Эти студенты потом пойдут работать в оппозиционные СМИ? И не случайно получается, что в списке иноагентов Минюста из 25 журналистов (на тот момент. – «Ведомости») 12 — выпускники журфака МГУ», – отметил он.
В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволиться преподавателей, которые ведут перед студентами «пропаганду» против спецоперации. По его словам, «при всей нашей толерантности» ректоры должны «осознавать свою ответственность». «А там, где не понимают, возьмите и уйдите просто. Встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей отчизне», — добавил он.
Источник «Ведомостей» в одном из ведущих вузов столицы рассказал, что администрация учебного заведения никогда не проводила какую-либо системную работу с преподавателями по поводу спецоперации на Украине. Ответственность в это деле лежит на них самих: если преподаватель решит рассказать студентам что-то про военную операцию, то должен быть готов. «Есть этический кодекс университета, которому всегда рекомендуют следовать. Какой-то целенаправленной разъяснительной работы я не видел», – отметил он. По его словам, преподавателям важны какие-то ориентиры в этом отношении.