В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию работающих в зоне СВО журналистов

Накануне – 2 марта – Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах. Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия. Также законопроект предусматривает штраф до 5 млн руб. или наказание принудительными работами до 5 лет.