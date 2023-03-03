В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию работающих в зоне СВО журналистов
Необходимо ввести ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, работающих в зоне специальной военной операции, наравне с ответственностью за подобные действия в отношении военных, заявил «РИА Новости» депутат Государственной думы Султан Хамзаев.
«Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО, согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности, возложенной на сотрудников ВС РФ», – рассказал депутат агентству.
По его словам, у журналистов должен быть «информационный иммунитет» от критики, травли и давления из-за своей профессиональной деятельности.
Накануне – 2 марта – Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах. Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия. Также законопроект предусматривает штраф до 5 млн руб. или наказание принудительными работами до 5 лет.
В случае принятия закона будут внесены изменения в ст. 280.3 и 207.3 УК РФ, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Третье чтение законопроекта запланировано на 14 марта.