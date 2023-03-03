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В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию работающих в зоне СВО журналистов

Ведомости

Необходимо ввести ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, работающих в зоне специальной военной операции, наравне с ответственностью за подобные действия в отношении военных, заявил «РИА Новости» депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

«Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО, согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности, возложенной на сотрудников ВС РФ», – рассказал депутат агентству.

По его словам, у журналистов должен быть «информационный иммунитет» от критики, травли и давления из-за своей профессиональной деятельности.

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Накануне – 2 марта – Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах. Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия. Также законопроект предусматривает штраф до 5 млн руб. или наказание принудительными работами до 5 лет.

В случае принятия закона будут внесены изменения в ст. 280.3 и 207.3 УК РФ, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Третье чтение законопроекта запланировано на 14 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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