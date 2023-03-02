Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию участников спецоперации
В Государственной думе приняли во втором чтении поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах. Это следует из думской электронной базы.
Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия. Также законопроект предусматривает штраф до 5 млн руб. или наказание принудительными работами до 5 лет.
В случае принятия закона будут внесены изменения в ст. 280.3 и 207.3 УК РФ, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Третье чтение законопроекта пройдет 14 марта.
Соответствующие поправки были разработаны по поручению Володина в начале февраля. В конце января к Володину с просьбой запретить дискредитацию и фейки об участвующих в СВО обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».