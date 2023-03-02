Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию участников спецоперации

Соответствующие поправки были разработаны по поручению Володина в начале февраля. В конце января к Володину с просьбой запретить дискредитацию и фейки об участвующих в СВО обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».