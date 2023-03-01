Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за дискредитацию участников спецоперации

О внесении поправок в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции ранее сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке, инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». Второе чтение поправок запланировано на четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение состоится во вторник, 14 марта.