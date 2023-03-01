Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за дискредитацию участников спецоперации
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за дискредитацию всех участников спецоперации, сообщает ТАСС.
Поправки предлагается включить в два законопроекта. Один из них предусматривал введение в КоАП ответственности за публикацию в СМИ инструкций по изготовлению патронов, а второй – уголовной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект.
За публичные действия по дискредитации участников СВО, в том числе добровольцев, будет грозить до пяти лет тюрьмы, а за фейки о деятельности участников спецоперации, повлекшие тяжкие последствия, – до 15 лет и штраф до 5 млн руб.
О внесении поправок в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции ранее сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке, инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». Второе чтение поправок запланировано на четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение состоится во вторник, 14 марта.
В Кремле пока не стали комментировать инициативу, призвав дождаться сформулированного текста документа. Поправки нужно проработать соответствующим образом, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте прошлого года Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.