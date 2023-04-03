Минпросвещения отчиталось о ликвидации третьих смен в школах

Минпросвещения отчиталось о ликвидации третьих смен в школахВпрочем, проблема может быть решена и не окончательно
В школах России удалось полностью ликвидировать третью смену, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании итоговой коллегии ведомства. «К началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике, в стране у нас нет третьей смены», – подчеркнул он.
Решению этой проблемы, как указал Кравцов, способствовало введение в эксплуатацию порядка 900 школ в рамках нацпроекта «Образование». «И понятно, что те новые школы, они нам не дадут, чтобы у нас появилась третья смена, и проанализируем ситуацию со второй сменой», – добавил он.
Президент Владимир Путин дал поручение избавиться от третьей смены в школах еще в 2021 г. Согласно данным Росстата, представленным на начало 2022/23 учебного года, в первую смену обучалось 14 550 420 школьников, во вторую – 2 695 605, в третью – ни одного ученика. При этом 30 сентября 2022 г. Кравцов пообещал, что третья смена в школах только будет ликвидирована.
Тогда он рассказал, что на завершение строительства в 2023 г. пяти общеобразовательных школ в Туве дополнительно выделено 1,7 млрд руб., в 2024 г. – 1,6 млрд руб. «В Республике Дагестан большая работа проведена, как вы знаете, в Чеченской республике, и вот Республика Тува. У нас было три региона, где третья смена, в следующем году мы решим это», – подчеркнул министр.
Доля школ с третьей сменой была невелика, в значительной степени они действительно находились в южных регионах страны, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, довольно серьезная проблема была в Дагестане из-за высокой рождаемости и «очевидного недостатка инфраструктуры»: «Обсуждалось и то, что в Крыму после присоединения требовалось введение новых школ».
Вопрос о введении третьей смены в школах поднимался в декабре 2022 г. также в Новосибирской области. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, в некоторых быстро растущих районах административного центра может появиться третья смена, если там не будут строить школы. Переполненными в городе считаются 19 учреждений.
Родители школьников из Калининградской, Курганской областей и других регионов жаловались на обучение во вторую и третью смены осенью 2022 г. На странице группы «Интересный Курган» в VK родители писали, что руководство школы № 5 организует вечерние занятия в том числе для учеников 1–4-х классов до 19.00.
Говоря об отдельных случаях третьей смены в школах стоит смотреть не только на демографию (в конкретном регионе), но и на расселение людей, а также миграцию, отмечает директор центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий.
Причины появления большого числа детей, которые учатся во вторую смену, разные, говорит он. К примеру, в Екатеринбурге и Севастополе наблюдается миграционный прирост, а в Туве, Бурятии и ЯНАО, где также отмечается подобная тенденция, – высокая рождаемость. ХМАО сочетает в себе оба фактора. «Важным вопросом также является степень синхронизации жилищного строительства и развития школьной инфраструктуры, – говорит Косарецкий. – Диспропорции здесь влияют на сохранение или усиление проблем в отмеченных территориях».