Минпросвещения отчиталось о ликвидации третьих смен в школах

Тогда он рассказал, что на завершение строительства в 2023 г. пяти общеобразовательных школ в Туве дополнительно выделено 1,7 млрд руб., в 2024 г. – 1,6 млрд руб. «В Республике Дагестан большая работа проведена, как вы знаете, в Чеченской республике, и вот Республика Тува. У нас было три региона, где третья смена, в следующем году мы решим это», – подчеркнул министр.