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Общество

Минпросвещения отчиталось о ликвидации третьих смен в школах

Впрочем, проблема может быть решена и не окончательно
Анастасия Майер
Президент Владимир Путин дал поручение избавиться от третьей смены в школах еще в 2021 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

В школах России удалось полностью ликвидировать третью смену, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании итоговой коллегии ведомства. «К началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике, в стране у нас нет третьей смены», – подчеркнул он.

Решению этой проблемы, как указал Кравцов, способствовало введение в эксплуатацию порядка 900 школ в рамках нацпроекта «Образование». «И понятно, что те новые школы, они нам не дадут, чтобы у нас появилась третья смена, и проанализируем ситуацию со второй сменой», – добавил он.

Президент Владимир Путин дал поручение избавиться от третьей смены в школах еще в 2021 г. Согласно данным Росстата, представленным на начало 2022/23 учебного года, в первую смену обучалось 14 550 420 школьников, во вторую – 2 695 605, в третью – ни одного ученика. При этом 30 сентября 2022 г. Кравцов пообещал, что третья смена в школах только будет ликвидирована.

Тогда он рассказал, что на завершение строительства в 2023 г. пяти общеобразовательных школ в Туве дополнительно выделено 1,7 млрд руб., в 2024 г. – 1,6 млрд руб. «В Республике Дагестан большая работа проведена, как вы знаете, в Чеченской республике, и вот Республика Тува. У нас было три региона, где третья смена, в следующем году мы решим это», – подчеркнул министр.

Доля школ с третьей сменой была невелика, в значительной степени они действительно находились в южных регионах страны, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, довольно серьезная проблема была в Дагестане из-за высокой рождаемости и «очевидного недостатка инфраструктуры»: «Обсуждалось и то, что в Крыму после присоединения требовалось введение новых школ».

Вопрос о введении третьей смены в школах поднимался в декабре 2022 г. также в Новосибирской области. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, в некоторых быстро растущих районах административного центра может появиться третья смена, если там не будут строить школы. Переполненными в городе считаются 19 учреждений.

Родители школьников из Калининградской, Курганской областей и других регионов жаловались на обучение во вторую и третью смены осенью 2022 г. На странице группы «Интересный Курган» в VK родители писали, что руководство школы № 5 организует вечерние занятия в том числе для учеников 1–4-х классов до 19.00.

Говоря об отдельных случаях третьей смены в школах стоит смотреть не только на демографию (в конкретном регионе), но и на расселение людей, а также миграцию, отмечает директор центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий.

Причины появления большого числа детей, которые учатся во вторую смену, разные, говорит он. К примеру, в Екатеринбурге и Севастополе наблюдается миграционный прирост, а в Туве, Бурятии и ЯНАО, где также отмечается подобная тенденция, – высокая рождаемость. ХМАО сочетает в себе оба фактора. «Важным вопросом также является степень синхронизации жилищного строительства и развития школьной инфраструктуры, – говорит Косарецкий. – Диспропорции здесь влияют на сохранение или усиление проблем в отмеченных территориях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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