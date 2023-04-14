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С начала года в регионах было почти сто случаев ложного минирования школ

Их число выросло по сравнению с прошлым годом
Анастасия Майер Алексей Никольский
Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно ст. 207 УК РФ, наступает с 14 лет / Кирилл Кухмарь / ТАСС

Количество лжеминирований школ с января по апрель 2023 г. возросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе сообщений региональных СМИ. Всего за три с половиной месяца текущего года стало известно о 96 случаях ложного минирования учебных заведений, в то время как за аналогичный период 2022 г. было 67 инцидентов.

«Ведомости» направили запросы в пресс-службы МВД и ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных