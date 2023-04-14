С начала года в регионах было почти сто случаев ложного минирования школ

Количество лжеминирований школ с января по апрель 2023 г. возросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе сообщений региональных СМИ. Всего за три с половиной месяца текущего года стало известно о 96 случаях ложного минирования учебных заведений, в то время как за аналогичный период 2022 г. было 67 инцидентов.