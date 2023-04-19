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Общество

В правительстве поддержали отмену пошлины за нотариальные действия для мобилизованных

Эти льготы распространятся и на добровольцев
Мария Макутина
Дмитрий Рогулин / ТАСС

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об освобождении от уплаты государственной пошлины за совершение всех видов нотариальных действий лиц, призванных на военную службу по мобилизации, и добровольцев. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего на прошлой неделе.

Автор инициативы – глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Документ пока не внесен в Думу. Сам депутат сказал «Ведомостям», что еще не получил заключение правительства.

При этом проект поддерживается «при условии его доработки с учетом замечаний». «Следует отметить, что освобождение данной категории граждан от уплаты государственной пошлины за совершение всех видов нотариальных действий представляется нецелесообразным», – говорится в заключении правительства.

Такое освобождение целесообразно распространить на те виды нотариальных действий, которые в первую очередь могут потребоваться указанным гражданам, отправляющимся к месту несения службы, сообщается в отзыве. Кроме того, в законопроекте отсутствует порядок вступления в силу закона.

Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, писали «Ведомости». В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан.

В феврале Федеральная нотариальная палата сообщила, что предоставила мобилизованным и беженцам из новых регионов льготы на сумму более 300 млн руб.

Ранее по теме: Нотариусы предоставили беженцам и участникам спецоперации льгот на 300 млн рублей
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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