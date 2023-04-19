В правительстве поддержали отмену пошлины за нотариальные действия для мобилизованных

Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, писали «Ведомости». В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан.