В правительстве поддержали отмену пошлины за нотариальные действия для мобилизованных

В правительстве поддержали отмену пошлины за нотариальные действия для мобилизованныхЭти льготы распространятся и на добровольцев
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об освобождении от уплаты государственной пошлины за совершение всех видов нотариальных действий лиц, призванных на военную службу по мобилизации, и добровольцев. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего на прошлой неделе.
Автор инициативы – глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Документ пока не внесен в Думу. Сам депутат сказал «Ведомостям», что еще не получил заключение правительства.
При этом проект поддерживается «при условии его доработки с учетом замечаний». «Следует отметить, что освобождение данной категории граждан от уплаты государственной пошлины за совершение всех видов нотариальных действий представляется нецелесообразным», – говорится в заключении правительства.
Такое освобождение целесообразно распространить на те виды нотариальных действий, которые в первую очередь могут потребоваться указанным гражданам, отправляющимся к месту несения службы, сообщается в отзыве. Кроме того, в законопроекте отсутствует порядок вступления в силу закона.
Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, писали «Ведомости». В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан.
В феврале Федеральная нотариальная палата сообщила, что предоставила мобилизованным и беженцам из новых регионов льготы на сумму более 300 млн руб.