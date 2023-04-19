В России выявлен новый подвариант коронавируса - «арктур»Он более заразен, но переносится легко
Новый подвариант коронавируса - «арктур» (XBB.1.16), который стоит за ростом заболеваемости инфекцией в Индии, обнаружен в России, сообщил представитель Роспотребнадзора. По предварительным данным службы, он более заразный, чем его предшественники, но инфекция, вызванная «арктуром», протекает в легкой форме. Роспотребнадзор считает, что вводить противоэпидемические ограничения в связи с появлением «арктура» в России не нужно.
«Арктур» – это один из 600 подвариантов штамма «омикрон». 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила XBB.1.16 «вариантом, находящимся под наблюдением». «Арктур» распространяется уже несколько месяцев, говорила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове на пресс-конференции 29 марта. У него есть одна дополнительная мутация в шиповом белке, которая в лабораторных исследованиях показывает «потенциальную повышенную патогенность», поэтому организация следит за ним.
Несколько недель назад «арктур» начал активно распространяться в Индии, где составляет уже до трех четвертей от всех новых случаев заболеваний, сказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. При этом, по данным индийских ученых, уровень госпитализаций там достаточно низкий, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В Европе на новый подвариант пока приходятся доли процента от всех новых случаев.
В России «арктур» был выявлен в трех образцах пациентов из Москвы, сообщил заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин. Всего «арктур» был обнаружен как минимум в 29 странах, включая США, Великобританию, Японию и Австралию, говорилось в еженедельном эпидемиологическом отчете ВОЗ, опубликованом 13 апреля.
Циркулирующие сейчас разновидности коронавируса обладают высокой заразностью, но течение инфекций, вызванных ими, напоминает обычные ОРВИ и грипп, говорит эпидемиолог Василий Власов. Симптомы заболевания, вызванного «арктуром», схожи с симптомами легкой ОРВИ: выделения из носа и потеря обоняния, боль в горле, температура, подтверждает Пшеничная. При поражении нижних дыхательных путей может появиться кашель и развиться бронхит, добавила она.
Отличительной особенностью инфекции, вызванной «арктуром», является конъюнктивит, который возникает преимущественно у детей, рассказала инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник, ссылаясь на данные индийских исследователей и врачей.
Учитывая более высокую заразность нового субварианта, можно ожидать подъема заболеваемости инфекцией, считает Темник. Многие россияне переболели «омикроном», в том числе очень похожими субвариантами, и имеют хороший иммунитет, в свою очередь говорит Хафизов. По его мнению, ожидать существенного подъема заболеваемости в стране из-за «арктура» не стоит. Фактическую заразность и опасность «арктура» можно будет определить только в ходе наблюдения за тем, как заболевает и выздоравливает достаточно большое количество людей, сказал Власов. Эпидемиолог не исключил того, что небольшие отличия от предыдущих подвариантов «омикрона» будут обнаружены в дальнейшем.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю составила 49 500 случаев, что на 14% меньше, чем неделей ранее, отчитался Роспотребнадзор 18 апреля. В стране преобладающими по-прежнему остаются генетические варианты штамма «омикрон», говорится в сообщении службы.
Для профилактики Темник рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей и сократить число ненужных контактов. Меры предосторожности нужно предпринимать всем, особенно пациентам с хроническими заболеваниями, говорит научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Чтобы снизить риск инфицирования вирусными заболеваниями, стоит чаще мыть руки, промывать носоглотку после посещения общественных мест с большим скоплением людей, не дотрагиваться до глаз и в целом лица, рассказала она.