В России выявлен новый подвариант коронавируса - «арктур»

Учитывая более высокую заразность нового субварианта, можно ожидать подъема заболеваемости инфекцией, считает Темник. Многие россияне переболели «омикроном», в том числе очень похожими субвариантами, и имеют хороший иммунитет, в свою очередь говорит Хафизов. По его мнению, ожидать существенного подъема заболеваемости в стране из-за «арктура» не стоит. Фактическую заразность и опасность «арктура» можно будет определить только в ходе наблюдения за тем, как заболевает и выздоравливает достаточно большое количество людей, сказал Власов. Эпидемиолог не исключил того, что небольшие отличия от предыдущих подвариантов «омикрона» будут обнаружены в дальнейшем.