Пожароопасный сезон открыт в большинстве регионов России

Пожароопасный сезон открыт в большинстве регионов РоссииЭксперты предупреждают, что он будет сложнее прошлогоднего
Пожароопасный сезон открыт в 73 регионах России на территории всех федеральных округов, в том числе в четырех присоединенных в 2022 г. субъектах, сообщило 19 апреля подведомственное Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана». Особый противопожарный режим установлен в 30 регионах России. Всего с начала года зафиксировано свыше 1000 очагов лесных пожаров на общей площади более 190 000 га, доложил на совещании по видеоконференцсвязи президенту Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков. «Показатели пожаров этого года уже значительно превышают прошлогодние значения. При сравнимом количестве очагов возникших пожаров их площадь увеличилась более чем в три раза», – сказал министр (цитата по ТАСС). По данным МЧС, наиболее сложная обстановка фиксируется в Еврейской автономной области и Бурятии, где произошло несколько переходов природных пожаров на населенные пункты. Шесть населенных пунктов пострадало, сгорело более 30 строений. «Основная причина – неконтролируемые палы сухой растительности», – заявил Куренков.
По данным Рослесхоза, в ближайшее время погодные условия будут максимально содействовать возникновению и распространению лесных пожаров в западной части Приморского края, в южной части Омской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей, в северной части Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Калужской областей. В Приморье, Иркутской, Московской, Тульской и Челябинской областях ландшафтные пожары могут представлять угрозу лесным территориям, населенным пунктам и объектам экономики, заключили в Рослесхозе. Крупный ландшафтный пожар площадью 10 000 кв. м потушили 18 апреля в Усть-Абаканском районе Хакасии.
Сложная обстановка с природными пожарами складывается в Удмуртии, где число возгораний травы в текущем году почти в 12 раз превысило значения за весь прошлый год. Глава республики Александр Бречалов поручил государственному комитету региона по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций перевести подчиненные подразделения на усиленный вариант несения службы и скорректировать план привлечения сил и средств для тушения ландшафтных пожаров, региональному минтрансу – проконтролировать расчистку полос отвода региональных трасс от мусора и сухостоя. «Весна в этом году ранняя, и, как показывает практика, к сожалению, многие жители халатно относятся к рекомендациям МЧС. Каждый день мы слышим о пожарах, слышим о том, что жгут траву, и к чему это приводит – в сухую и ветреную погоду площади возгораний вызывают огромное опасение», – цитирует Бречалова его пресс-служба.
Десятки термоточек, свидетельствующие о ландшафтных пожарах, зафиксированы с помощью системы космического мониторинга в Новосибирской области. 14 апреля начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов заявлял, что ежедневное их количество достигает 250 по Сибири. В регионе определены 620 населенных пунктов с риском перехода природных пожаров на территорию проживания людей. В Амурской области с начала пожароопасного сезона на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 28 пожаров на площади 2924 га. В правительстве Приамурья сообщили, что населенные пункты региона готовы к пожароопасному сезону на 96,4%.
По данным Минприроды России, в 2022 г. почти 80% лесных пожаров пришлось на Сибирь и Дальний Восток. 14 декабря 2022 г. глава ведомства Александр Козлов заявил о выделении Сибирскому федеральному округу 3,2 млрд руб., Дальневосточному – 5,8 млрд руб. на авиационное и наземное патрулирование, увеличение численности лесопожарных специалистов, включая парашютно-десантную пожарную службу, и сами работы по тушению лесных пожаров. Тяжелая ситуация в прошлом году складывалась в Рязанской области, где площадь, пройденная огнем, превысила 30 000 га. Дым и гарь от пожаров достигали Москвы, в связи с чем помощь региональным властям в тушении огня оказывали власти столицы. Рязанскую область посещал мэр Москвы Сергей Собянин, а ситуация с природными пожарами негативно отражалась на работе тогда врио губернатора Павла Малкова. Как рассказывал «Ведомостям» представитель его штаба, политтехнологам пришлось использовать в кампании «образ борца с огнем».
Более 190 000 га
общей площади лесных пожаров зафиксировано с начала года в России
Для тушения природных пожаров часто привлекается военная техника. Ее применяли и в прошлом году, в частности в Хакасии. Сейчас недостатка в спецтехнике не имеется, сообщил «Ведомостям» начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. «В случае возникновения потребности (например, при введении режима ЧС, где требуется усиление с воздуха) регионы могут привлекать воздушные суда Минобороны. Кроме того, с 2021 г. у федеральной «Авиалесоохраны» появился собственный парк авиации, который состоит из семи вертолетов и двух самолетов», – сказал он. «Ведомости» направили запрос в МЧС России.
В 2023 г. пожароопасный сезон в России развивается немного медленнее, чем в среднем с начала XXI в., сказал «Ведомостям» руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко. При этом нынешняя ситуация будет тяжелее прошлогодней, уверен он. «Хотя бы потому, что в прошлом году нам очень повезло с погодой в большинстве самых пожароопасных регионов, а такое везение редко повторяется два года подряд», – отметил Ярошенко. Еще одним источником проблем он назвал «продолжающуюся практически непрерывно с принятия в 2006 г. нового Лесного кодекса деградацию лесного хозяйства». Он напомнил, что штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности, в том числе за наличие сухой травы, увеличились в несколько раз: «Чтобы их избежать, проще всего эту траву тайком сжечь».