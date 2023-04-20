Пожароопасный сезон открыт в большинстве регионов России

В 2023 г. пожароопасный сезон в России развивается немного медленнее, чем в среднем с начала XXI в., сказал «Ведомостям» руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко. При этом нынешняя ситуация будет тяжелее прошлогодней, уверен он. «Хотя бы потому, что в прошлом году нам очень повезло с погодой в большинстве самых пожароопасных регионов, а такое везение редко повторяется два года подряд», – отметил Ярошенко. Еще одним источником проблем он назвал «продолжающуюся практически непрерывно с принятия в 2006 г. нового Лесного кодекса деградацию лесного хозяйства». Он напомнил, что штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности, в том числе за наличие сухой травы, увеличились в несколько раз: «Чтобы их избежать, проще всего эту траву тайком сжечь».