Минздрав сформирует регистр пациентов с ВИЧ на новых территориях

Минздрав сформирует регистр пациентов с ВИЧ на новых территорияхДля обеспечения их бесплатными лекарствами потребуются дополнительные средства
Минздрав России создаст регистр пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проживающих на новых территориях – в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в отчете ведомства за 2022 г., который имеется в распоряжении «Ведомостей». Представитель Минздрава подтвердил включение новых пациентов в федеральный регистр, а также сообщил, что этот процесс уже начался.
Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов в России начал действовать с 1 января 2017 г. Их учет необходим для оказания медпомощи и обеспечения людей бесплатными лекарствами, говорится в постановлении правительства, регламентирующем правила ведения регистра. В него вносятся данные о людях, у которых впервые в жизни диагностировали ВИЧ-инфекцию, пояснил представитель Минздрава. Федеральный регистр ведет Минздрав России, а его региональные сегменты – минздравы и депздравы субъектов Федерации.