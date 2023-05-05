Минздрав сформирует регистр пациентов с ВИЧ на новых территориях

Минздрав России создаст регистр пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проживающих на новых территориях – в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в отчете ведомства за 2022 г., который имеется в распоряжении «Ведомостей». Представитель Минздрава подтвердил включение новых пациентов в федеральный регистр, а также сообщил, что этот процесс уже начался.