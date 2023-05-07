С начала мая в зону спецоперации посылки до 10 кг доставляются бесплатно

С начала мая в зону спецоперации посылки до 10 кг доставляются бесплатноОб этом сообщил зампред правительства Чернышенко после визита в новые регионы
С начала мая посылки весом до 10 кг участникам спецоперации России на Украине доставляются бесплатно, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Запорожскую и Херсонскую области.
По его словам, мера действует с 1 мая и соответствующее поручение дано всем почтовым отделениям России. Зампред отмечает, что это решение важно «в преддверии Дня Победы» для того, чтобы «военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких».
«Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!» – сказал Дмитрий Чернышенко.
В аппарате зампреда уточнили со ссылкой на «Почту России», что число посылок от одного отправителя не ограничено. Поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП «Почта России».
Правительство России выделит 1,7 млрд руб. из федерального бюджета на восстановление почтовых отделений в новых регионах.
Также в рамках визита в Запорожскую область Чернышенко поручил до 1 июня сформировать стандарты и перечень наиболее востребованных госуслуг в регионах. Он отметил, что в Запорожской области активно идет интеграция и уже открыт первый МФЦ, поэтому перед Минцифры поставлена задача с главами субъектов сформировать перечень услуг, которые граждане смогут получать через МФЦ. «Стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским», – заявил Дмитрий Чернышенко.
Также к сентябрю 2023 г. в регионе будут дополнительно построены 320 базовых станций и к сетям будут подключены 840 социальных объектов. Зампред рассказал, что Запорожская область «обладает большим природно-рекреационным потенциалом» и правительство займется вопросами поиска инвесторов для строительства новых объектов отдыха. До 1 марта 2024 г. в регионе будут восстановлены четыре спортивных объекта и построены пять ФОКов открытого типа.
Во время посещения Херсонской области Чернышенко провел совещание по телерадиовещанию и развитию связи в регионе и посетил соцобъекты. В Херсонской области будут построены 330 базовых станций, будут подключены 500 социально значимых объектов.
«В этом году на эти цели для новых субъектов предусмотрено 4,2 млрд руб. Как справедливо сказал наш президент Владимир Путин, общими усилиями все намеченное обязательно будет выполнено», – пообещал вице-премьер. В Херсонской области запланировано восстановление шести спортивных объектов, создание пяти ФОКов открытого типа. Чернышенко дал поручение корпорации «Туризм.РФ» также составить план территорий, чтобы организовать в регионе отдых граждан.
Кроме того, в обоих регионах будут организованы колл-центры «122» к 1 сентября 2023 г.