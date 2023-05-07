С начала мая в зону спецоперации посылки до 10 кг доставляются бесплатно

Также в рамках визита в Запорожскую область Чернышенко поручил до 1 июня сформировать стандарты и перечень наиболее востребованных госуслуг в регионах. Он отметил, что в Запорожской области активно идет интеграция и уже открыт первый МФЦ, поэтому перед Минцифры поставлена задача с главами субъектов сформировать перечень услуг, которые граждане смогут получать через МФЦ. «Стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским», – заявил Дмитрий Чернышенко.