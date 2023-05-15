Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

Москалькова рассказала, что была перестроена работа аппарата уполномоченного, чтобы можно было реагировать на экстренные обращения, связанные со специальной военной операцией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным. Были созданы три мобильные рабочие группы, которые связываются с уполномоченными по правам человека в регионах и реагируют на обращения. «Эти инструменты показали свою эффективность, и в результате нам удалось оказать помощь и участвовать в восстановлении прав 13 000 граждан в прошлом году, почти 2000 – в этом году, а вместе с коллективными обращениями – более 255 000», – сказала Москалькова президенту.