Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человекаТатьяна Москалькова рассказала, что было сделано в сфере защиты прав граждан в 2022 году
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о результатах своей работы за 2022 г. Владимиру Путину. Встреча президента с омбудсменом состоялась 15 мая в Кремле. В своем выступлении Москалькова сделала акцент на том, что огромное количество эвакуированных «из Донбасса и с Украины прибыло на территорию России». По ее словам, в 2022 г. к ней поступило 79 000 обращений, а в 2023 г. – уже на 50% больше, чем за тот же период 2022 г., – 16 000 обращений.
Москалькова рассказала, что была перестроена работа аппарата уполномоченного, чтобы можно было реагировать на экстренные обращения, связанные со специальной военной операцией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным. Были созданы три мобильные рабочие группы, которые связываются с уполномоченными по правам человека в регионах и реагируют на обращения. «Эти инструменты показали свою эффективность, и в результате нам удалось оказать помощь и участвовать в восстановлении прав 13 000 граждан в прошлом году, почти 2000 – в этом году, а вместе с коллективными обращениями – более 255 000», – сказала Москалькова президенту.
Большое количеств обращений было связано с нарушениями принципов «справедливости, законности, обоснованности» со стороны должностных лиц. Но были и те, которые требовали гуманитарной помощи и поддержки, сказала Москалькова. По ее словам, удалось с территории Украины вернуть 168 человек, в том числе дальнобойщиков и гражданских моряков. Что касается эвакуированных, то чаще всего с жалобами к омбудсмену обращались из-за несвоевременных материальных выплат. Сейчас ситуация исправлена, добавила она.
«И конечно, никто не отменял традиционные тематики, по которым обращались люди. Больше всего было удовлетворено наших запросов прокурорами, контролирующими органами в сфере уголовного судопроизводства», – сказала Москалькова. Половина из отмененных незаконных решений были связаны с необоснованными отказами в возбуждении уголовного дела, отметила она. Много обращений, связанных с местами заключения и учреждениями уголовно-исполнительной системы. Также остаются жалобы, связанные с неправильным начислением пенсий, невыплатой многодетным и семьям с детьми-инвалидами, добавила она. В конце своего отчета Москалькова пригласила Путина принять участие осенью во всероссийском координационном совете, который посвящен защите прав молодежи.
После отчета перед президентом 17 мая Москалькова выступит с ежегодным докладом и перед Госдумой. Текст доклада выложен на сайте уполномоченного. Среди предложений, о которых говорится в докладе, – организовать МФЦ за границей, чтобы россияне могли менять там паспорта, прописать в законодательстве процедуру демобилизации граждан, если установлено, что они были призваны на военную службу необоснованно, ввести уголовную ответственность за домашнее насилие. Госдуме Москалькова предлагает ускорить принятие нескольких законов, в том числе закон об общих принципах организации местного самоуправления, о занятости населения, о гуманизации условий содержания под стражей и др.
Москалькова в докладе также предлагает создать государственный фонд для повышения эффективности выплаты алиментов, поскольку число жалоб на неуплату алиментов за 2022 г. увеличилось на 26% по сравнению с 2021 г.