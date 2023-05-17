Прокуратура Санкт-Петербурга проводит внеплановую проверку в Европейском университете

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит внеплановую проверку в Европейском университетеКомиссия изучит выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов
Прокуратура Санкт-Петербурга проводит внеплановую проверку учебного процесса в Европейском университете. Представитель пресс-службы вуза подтвердил это «Ведомостям», уточнив, что проверка проходит с привлечением специалистов Рособрнадзора «по обращению гражданина».
Основным предметом выездной проверки является исполнение законодательства об образовании, пояснил представитель. «Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе – выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов», – рассказал он. Университет при этом работает в обычном режиме – занятия ведутся по расписанию, проходят все обычные мероприятия.
По информации двух источников «Русской службы Би-би-си», прокуратура проверяет вуз на экстремизм. Один источник издания уточняет, что проверка проводится в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Представитель пресс-службы Рособрнадзора ограничился сообщением, что ведомство не проводит в данном вузе внеплановую проверку и переадресовал вопросы в прокуратуру города. «Ведомости» направили туда запрос.
Проблемы у университета начались в 2016 г. Рособрнадзор при проверке выявил у вуза нарушения, из-за которых приостановил его лицензию, а затем добился в суде ее аннулирования. Университету не удалось отстоять в суде лицензию, и 26 июля он сам попросил Рособрнадзор аннулировать ее, чтобы подать документы на новую лицензию. В 2018 г. лицензию удалось восстановить.
Европейский университет в Санкт-Петербурге учрежден в 1994 г. В вузе действует аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В попечительский совет входят Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель совета директоров Ward Howell Георгий Абдушелишвили. Университет обеспечивает программы магистерского и аспирантского уровня, объединяет 6 факультетов и 12 междисциплинарных исследовательских центров.