Прокуратура Санкт-Петербурга проводит внеплановую проверку в Европейском университете

Проблемы у университета начались в 2016 г. Рособрнадзор при проверке выявил у вуза нарушения, из-за которых приостановил его лицензию, а затем добился в суде ее аннулирования. Университету не удалось отстоять в суде лицензию, и 26 июля он сам попросил Рособрнадзор аннулировать ее, чтобы подать документы на новую лицензию. В 2018 г. лицензию удалось восстановить.