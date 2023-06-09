СК заинтересовался делом о растрате в СНТ после личного приема дачников Бастрыкиным

СК заинтересовался делом о растрате в СНТ после личного приема дачников БастрыкинымАдвоката Андрея Кудрина, которого обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК, арестовали в Москве
В четверг Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР арестовал адвоката Андрея Кудрина, которого обвиняют в растрате (по ч. 4 ст. 160 УК) средств СНТ «Северная жемчужина» во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Ведомостям» президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов, защищающий своего коллегу. Инициаторами преследования Кудрина выступили активисты из числа участников СНТ во главе с Олег Малыхиным.
«Это поселок на 1000 участков с бюджетом 140 млн в год. В ноябре 2021 г. мы были на личном приеме [председателя СКР Александра] Бастрыкина для жителей Всеволожского района. Там мы донесли до него нашу проблему, и началось расследование», – заявил «Ведомостям» Малыхин. По его версии, речь идет о выводе средств участников СНТ в интересах Кудрина, который занимает должность председателя товарищества (он был задержан накануне ареста). Помимо самого Кудрина в рамках уголовного дела следствие просило заключить в СИЗО бухгалтера СНТ Наталью Бойкову, но суд учел наличие у неё несовершеннолетнего ребенка и отправил женщину под домашний арест.
По версии Малыхина, речь идет о выводе средств участников СНТ в интересах Кудрина, который занимает должность председателя товарищества. По словам Малыхина, СНТ «Северная жемчужина» было создано в 2006 г. на землях, выделенных Министерством обороны для военнослужащих Северо-Западного военного округа: на 150 га для военных было зарезервировано 300 участков, а остальные (около 700) были распределены между частными лицами, средства которых, по его словам, и стали предметом хищения.
В октябре 2021 г. издание «Фонтанка» опубликовало подробности совещания Бастрыкина со следователями управления СК по Ленинградской области, во время которого глава ведомства устроил разнос следователю отдела СК по Всеволожскому району Владиславу Мегрелову. Бастрыкин был недоволен расследованием смерти одного из дачников. 84-летняя пенсионерка из Петербурга просила СК разобраться в отравлении ее сына угарным газом в загородном доме. Женщина подозревала убийство, но следователь Мегрелов пришел к выводу, что речь идет о несчастном случае. После эмоционального диалога с председателем сотрудник СК, по данным «Фонтанки», был госпитализирован.
СК, в свою очередь, анонсировал прием граждан с жалобами на работу Всеволожского следственного отдела. Бастрыкин поручил всесторонне «проанализировать и оценить деятельность данного подразделения», в том числе подготовить статистические данные «за последние пять лет», а также «внимательно проанализировать обращения граждан района, поступающие в СК», говорилось на сайте ведомства. Затем был организован личный прием жителей Всеволожского района Бастрыкиным. «При выявлении в беседе с гражданами Всеволожского района случаев небрежного рассмотрения ранее поданных обращений и волокиты будут применены самые жесткие меры», – говорилось в заявлении ведомства.
Именно таким образом конфликт вокруг СНТ «Северная жемчужина» дошел до внимания руководства СКР, объяснили «Ведомостям» собеседники с двух сторон. Денис Лактионов назвал происходящее «настоящими садоводческими войнами». «Отдельные недовольные дошли на приеме до руководства Следственного комитета. Результатом стало уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), которое в июне 2022 г. было прекращено за отсутствием состава преступления и в связи с отсутствием заявления потерпевшего», – рассказал Лактионов. По его слова, СНТ даже не признано потерпевшим.
В свою очередь Малыхин предполагает, что в дальнейшем предметом расследования может стать не только растрата в СНТ, но и возможные махинации с землей.