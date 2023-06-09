СК заинтересовался делом о растрате в СНТ после личного приема дачников Бастрыкиным

«Это поселок на 1000 участков с бюджетом 140 млн в год. В ноябре 2021 г. мы были на личном приеме [председателя СКР Александра] Бастрыкина для жителей Всеволожского района. Там мы донесли до него нашу проблему, и началось расследование», – заявил «Ведомостям» Малыхин. По его версии, речь идет о выводе средств участников СНТ в интересах Кудрина, который занимает должность председателя товарищества (он был задержан накануне ареста). Помимо самого Кудрина в рамках уголовного дела следствие просило заключить в СИЗО бухгалтера СНТ Наталью Бойкову, но суд учел наличие у неё несовершеннолетнего ребенка и отправил женщину под домашний арест.