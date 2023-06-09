Основателю Baring Vostok Майклу Калви смягчили условное наказание на год

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем им инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как было установлено следствием и судом, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало «Первое коллекторское бюро», также принадлежащее Baring Vostok. На скамье подсудимых вместе с Калви были бывший операционный партнер компании, гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов, а также партнер компании Ваган Абгарян и экс-гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Единственным, кто не стал обжаловать приговор Мещанского суда от 6 августа 2021 г., был Кордичев.