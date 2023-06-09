Основателю Baring Vostok Майклу Калви смягчили условное наказание на год

Основателю Baring Vostok Майклу Калви смягчили условное наказание на годМосгорсуд отказался отменить приговор фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный»
Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Выслушав доводы сторон, суд сократил условный срок основателю инвестиционной компании Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви на год – с 5,5 лет лишения свободы условно до 4,5 лет. Операционному партнеру фонда, французу Филиппу Дельпалю наказание сократили до 3,5 лет лишения свободы условно. Также суд сократил условные сроки остальным фигурантам уголовного дела о растрате.
Защитники Калви и Дельпаля в суде настаивали на отмене приговора и оправдании предпринимателей. Также они предложили суду в качестве альтернативного варианта уменьшить условный и испытательный сроки.
В свою очередь прокуратура возражала смягчению приговора фигурантам. По словам представителя надзорного ведомства, осужденные на условные сроки фигуранты покинули Россию, чем нарушили условия отбытия наказания. Он также отметил, что сам приговор Мещанского суда законен и обоснован, поэтому не подлежит отмене.
Адвокат Виктория Бурковская заявила «Ведомостям», что о дальнейшем обжаловании приговора решение будет приниматься после изучения определения Мосгорсуда.
К рассмотрению апелляционных жалоб Мосгорсуд приступил еще 24 марта, но заседания неоднократно откладывались, поскольку Калви и Дельпаль изначально хотели принимать участие в судебном разбирательстве. В настоящий момент они покинули Россию. Как заявляли их адвокаты в суде, российскую визу им пока получить не удалось, поэтому фигуранты прислали в Мосгорсуд согласие на рассмотрение жалоб в их отсутствие.
Представители потерпевшего – ПАО «Совкомбанк», правопреемника банка «Восточный» (в феврале 2022 г. банк прекратил свое существование) – в ходе заседания в Мосгорсуде поддержали просьбу стороны защиты и не возражали смягчению приговора осужденным.
Смягчение наказания всегда можно приветствовать, но Калви сейчас абсолютно все равно, пять или четыре года ему ходить в России в статусе осужденного, заявил «Ведомостям» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, перипетии вокруг дела Baring Vostok теперь не стоит оценивать с точки зрения экономиста или даже юриста, скорее, с точки зрения создателя сериала, поскольку «к экономике эта история отношения уже не имеет».
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем им инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как было установлено следствием и судом, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало «Первое коллекторское бюро», также принадлежащее Baring Vostok. На скамье подсудимых вместе с Калви были бывший операционный партнер компании, гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов, а также партнер компании Ваган Абгарян и экс-гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Единственным, кто не стал обжаловать приговор Мещанского суда от 6 августа 2021 г., был Кордичев.
С апреля 2019 г. Калви находился под домашним арестом, в ноябре 2020 г. Верховный суд освободил предпринимателя, и до приговора Калви находился под запретом определенных действий.
В конце 2020 г. ПКБ и «Восточный» заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. (сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба) и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.
30 декабря 2022 г. стало известно, что инвестиционная группа Baring Vostok (BV) планирует реорганизовать бизнес. РБК со ссылкой на источники в инвестиционных кругах писали, что основные активы BV будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями – Baring Private Equity и «Восток инвестиции». Председателем холдинга «Восток инвестиции» станет Елена Ивашенцева. Под ее управление перейдут компании Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и др.