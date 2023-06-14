Гособвинение запросило 21 год колонии для убийцы «колбасного короля»Подсудимый признал вину и после вынесения приговора намерен вступить в ЧВК
Московский областной суд 14 июня приступил к прениям сторон по уголовному делу об убийстве экс-гендиректора ООО «Мясная империя» Владимира Маругова.
Прокурор Кирилл Никитин запросил для главного фигуранта дела Александра Мавриди наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На скамье подсудимых вместе с Мавриди еще шесть сообщников – двое уроженцев Казахстана и четверо уроженцев Молдавии: Паша Ахмедов, Денис Грозаву, Иван Цуркану, Николай Тетеря, Александр Бутнару и Константин Барский.
В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлены обвинения в совершении похищения, вымогательства, легализации имущества, добытого преступным путем, убийства предпринимателя, незаконного лишения человека свободы, незаконного хранения оружия и побега (п. п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода, п. «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ, ч. 3 ст.127 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 2 ст. 313 УК РФ). Прокурор Никитин для сообщников попросил наказание от 6,5 года до 12 лет колонии.
Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК России по Московской области. Следователи установили, что до ноября 2018 г. Мавриди организовал преступную группу для похищения столичного адвоката Алексея Завгороднего и завладения элитной недвижимостью. Юриста удерживали в заложниках около двух лет в загородном доме в Одинцове. В результате потерпевший адвокат не выдержал пыток и подписал генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимым имуществом для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машино-место. Общая стоимость недвижимости составляет более 71 млн руб. После этого имущество Завгороднего перешло в собственность родственников участников организованной группы.
Следственный комитет узнал об этом преступлении в ходе расследования убийства предпринимателя Владимира Маругова в городе Истре. По версии СК, 1 ноября 2020 г. Мавриди совместно с соучастником Пашой Ахмедовым убили бизнесмена из арбалета на его даче. В тот момент в коттедже находились двое его малолетних детей, отчим и жена, которые не пострадали. После убийства предпринимателя руководить «Мясной империей» погибшего стала мать Маругова – Любовь.
После заключения обвиняемых под стражу 6 августа 2021 г. Мавриди и еще четверо арестантов совершили побег из ИВС ОМВД России по г. о. Истра. Правоохранителям сразу удалось поймать всех сбежавших, кроме Мавриди. Он скрывался в Москве до середины сентября того же года.
Кроме того, расследование осложнялось тем, что главный фигурант пытался помешать ходу расследования – через адвокатов он получал литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые в дальнейшем пытался использовать в ходе проведения психиатрических судебных экспертиз.
Перед началом судебного заседания в Мособлсуде 14 июня 2023 г. адвокаты рассказали, что Мавриди полностью признает предъявленное ему обвинение и после вынесения приговора намерен вступить в ряды ЧВК «Вагнер».
Как ожидается, после прокурора в прениях выступят адвокаты, подсудимые и потерпевшие по уголовному делу. После этого суд предоставит фигурантам возможность выступить в суде с последним словом и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.